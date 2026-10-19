Mattia Colnaghi dará el salto en la Fórmula 3 en 2027: lo hará con la escudería campeona

Por su parte, la jefatura del equipo ibérico celebró el acuerdo: "Es un piloto extremadamente talentoso y estamos convencidos de que tiene todo lo necesario para ayudarnos a defender los títulos conseguidos".

El piloto formado bajo la tutela técnica de Milton Keynes no esperará para subirse al nuevo monoplaza. Este martes y miércoles dirá presente en las jornadas de ensayos de postemporada en el circuito de Jerez de la Frontera, para luego afrontar las pruebas del 26 y 27 de octubre en Barcelona. Con la experiencia acumulada y un medio mecánico de punta, Colnaghi apunta a afianzarse en los puestos de vanguardia para ilusionarse con el salto hacia la Fórmula 2 en 2028.