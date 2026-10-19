Mattia Colnaghi dará el salto en la Fórmula 3 en 2027: lo hará con la escudería campeona
El joven piloto argentino de 18 años dejó MP Motorsport para sumarse a Campos Racing con el objetivo de pelear el título de la categoría antesala de la Fórmula 1.
Una gran noticia para el automovilismo nacional se confirmó este lunes en el ámbito de las categorías promocionales internacionales. Mattia Colnaghi continuará su camino en la Fórmula 3 en la temporada 2027 pero dará un salto de calidad trascendental al incorporarse al Campos Racing, la estructura española que viene de consagrarse bicampeona de equipos y que conquistó el título de pilotos del presente ejercicio.
El pase del joven de 18 años representó un movimiento estratégico clave supervisado por el programa de desarrollo de jóvenes pilotos de Red Bull. Tras una temporada de adaptación al mando del monoplaza de MP Motorsport, donde finalizó en el puesto 13° del campeonato con 54 puntos, la academia de la bebida energizante exigió el cambio de equipo para mantener su patrocinio deportivo.
La escuadra dirigida por Adrián Campos actuó como el nexo ideal debido a su estrecha alianza con la firma austríaca y su vigencia como la estructura a vencer en la categoría previa a la Fórmula 2.
Colnaghi dará el salto en la F3 en 2027: correrá con Campos Racing
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"Muy feliz de unir fuerzas con Campos Racing para la temporada 2027. Tras adquirir un año de valiosa experiencia en F3, creo que tenemos el potencial para luchar por los mejores resultados y pelear por el título", destacó el piloto nacido en Monza con nacionalidad y licencia argentina.
Por su parte, la jefatura del equipo ibérico celebró el acuerdo: "Es un piloto extremadamente talentoso y estamos convencidos de que tiene todo lo necesario para ayudarnos a defender los títulos conseguidos".
El piloto formado bajo la tutela técnica de Milton Keynes no esperará para subirse al nuevo monoplaza. Este martes y miércoles dirá presente en las jornadas de ensayos de postemporada en el circuito de Jerez de la Frontera, para luego afrontar las pruebas del 26 y 27 de octubre en Barcelona. Con la experiencia acumulada y un medio mecánico de punta, Colnaghi apunta a afianzarse en los puestos de vanguardia para ilusionarse con el salto hacia la Fórmula 2 en 2028.
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