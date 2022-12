Momo Benavides habló sobre su despido por FIFA: "Buscaron un vericueto legal"

En cuanto al rol que desempeñaba, comentó: "Yo hice exactamente lo mismo durante 6 partidos: hacer mi contenido en el campo de juego y presentar a los jugadores, y los organizadores se fueron amoldando a mi manera".

"El partido contra Países Bajos fue muy caliente, con un arbitraje polémico. Cuando salgo del estadio, veo que estaban matando a la Selección argentina y a Messi por 'festejo desmedidos', 'actitudes', entonces salgo con un tuit exponiendo a tres medios de comunicación y a un periodista, y pido que no se recuerden por qué no los jugadores no le dan nota", resaltó Momo.

En este sentido, el influencer resaltó: "Eso no gustó pero contractualmente no podían decir nada, porque no estaba incumpliendo ninguna norma, pero si encontraron un vericueto legal para poder extinguir el contrato. Tengo la confirmación que el castigo vino por ese motivo, el blog no había salido cuando me avisaron que ya no era parte", dejando en claro que la decisión de la FIFA no tuvo que ver con los dichos publicados en sus blog, ya que por motivos técnicos estos se publicaron 24 horas después.

Tras sus desmentida en las redes sociales, Momo Benavides contó que "dos medios ya bajaron la noticia" y que "le pidieron disculpas por privado".

El descargo de Momo Benavidez