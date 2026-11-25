En cuanto a Arias, el árbitro explicó que ingresó al campo una vez terminado el encuentro y tomó de la camiseta a Castillo durante el comienzo de la pelea. Por su parte, González recibió la roja por "conducta inadecuada dentro del banco a raíz de protestas por fallos reiterados".

La sanción que complica a Gimnasia

El principal perjudicado en lo inmediato será el Lobo. Como continúa en carrera en el Clausura, no podrá contar con Harlen Castillo para los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Boca o Independiente Rivadavia. Su reemplazante será Nelson Insfrán, quien había perdido la titularidad frente al arquero colombiano.