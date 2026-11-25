Graves acusaciones: el informe de Nicolás Ramírez tras la polémica entre Gimnasia y Newell's
El árbitro detalló los motivos de las tarjetas rojas que mostró después de la pelea generalizada en El Bosque por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.
La victoria de Gimnasia por 1-0 frente a Newell's, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, terminó con un escándalo que tuvo como protagonista al arquero Harlen Castillo. Este martes se conocieron los detalles del informe presentado por Nicolás Ramírez, quien confirmó cuatro expulsiones y describió las conductas de los involucrados en la gresca.
El conflicto comenzó después de una serie de provocaciones del guardameta colombiano hacia los futbolistas de la Lepra. Una cargada a Santiago Solari, poco antes del pitazo final, desató la reacción de los jugadores visitantes y derivó en una pelea generalizada entre ambos planteles.
En medio del tumulto, Ramírez mostró varias tarjetas rojas. Además de Castillo y Lucas Carrizo, el escrito arbitral confirmó las expulsiones de Gabriel Arias, arquero suplente de Newell's, y Tomás González, integrante del cuerpo técnico de Frank Kudelka.
El lapidario informe de Nicolás Ramírez sobre Gimnasia vs. Newell's
Según reprodujo El Gráfico, el juez justificó la roja al colombiano por "emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno: actuó de manera ofensiva y humillante hacia los rivales, lo cual generó malestar y provocó que intentaran agredirlo, desencadenando la pelea generalizada entre los planteles".
Sobre Carrizo, Ramírez señaló que tuvo una "conducta violenta" al sujetar de la camiseta al arquero rival, empujar a otros futbolistas y darle un cabezazo en el rostro a Marcelo Torres. También denunció que, después de ser expulsado, el jugador le aplicó un golpe en el brazo y provocó que la tarjeta cayera al suelo.
En cuanto a Arias, el árbitro explicó que ingresó al campo una vez terminado el encuentro y tomó de la camiseta a Castillo durante el comienzo de la pelea. Por su parte, González recibió la roja por "conducta inadecuada dentro del banco a raíz de protestas por fallos reiterados".
La sanción que complica a Gimnasia
El principal perjudicado en lo inmediato será el Lobo. Como continúa en carrera en el Clausura, no podrá contar con Harlen Castillo para los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Boca o Independiente Rivadavia. Su reemplazante será Nelson Insfrán, quien había perdido la titularidad frente al arquero colombiano.
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