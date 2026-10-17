Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Banfield vs. Argentinos por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Banfield vs. Argentinos por el Torneo Clausura.
Banfield recibe a Argentinos Juniors este sábado, desde las 15 horas, en el estadio Florencio Sola, por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El partido será televisado por TNT Sports y tendrá a Sebastián Zunino como árbitro principal, mientras que Laura Fortunato estará a cargo del VAR.
El "Taladro" llega a este compromiso después de vencer por 2 a 1 a Tigre como visitante, resultado que le permitió cortar una racha de seis partidos sin victorias en el torneo doméstico. De esta manera, alcanzó las 13 unidades y escaló al undécimo puesto de la Zona B, quedando a cinco puntos de los puestos de clasificación a los octavos de final del campeonato.
Por su parte, Argentinos, que comparte el liderazgo con Rosario Central y Belgrano, viene de igualar 1 a 1 frente a Platense y buscará volver al triunfo en el Clausura. Además, si gana en el Florencio Sola, podrá superar transitoriamente a Independiente Rivadavia en la tabla anual, hasta que el conjunto mendocino dispute su partido frente a Tigre.
Formaciones de Banfield vs. Argentinos por el Torneo Clausura - Zona B
- Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Luis Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryán; Federico Medina, Lautaro Gómez, David Zalazar; Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Alan Núñez; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Tomás Molina, Gastón Verón y Gabriel Florentín. DT: Nicolás Diez.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Banfield vs. Argentinos
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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