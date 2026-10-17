Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Banfield vs. Argentinos por Internet

El "Taladro" llega a este compromiso después de vencer por 2 a 1 a Tigre como visitante, resultado que le permitió cortar una racha de seis partidos sin victorias en el torneo doméstico. De esta manera, alcanzó las 13 unidades y escaló al undécimo puesto de la Zona B, quedando a cinco puntos de los puestos de clasificación a los octavos de final del campeonato.