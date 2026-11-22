Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Instituto vs. Huracán por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Instituto vs. Huracán por el Torneo Clausura.
Instituto recibe a Huracán este domingo, desde las 22, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro, que definirá al rival de River o Lanús en cuartos de final, será televisado por ESPN Premium y tendrá a Darío Herrera como árbitro principal, mientras que Yamil Possi estará a cargo del VAR.
La "Gloria" afronta los playoffs después de completar una muy buena fase regular: terminó en lo más alto de la Zona A con 34 puntos, producto de diez victorias, cuatro empates y dos derrotas. Además, consiguió mantener su invicto en el Monumental Presidente Perón durante la primera etapa del campeonato.
De esta manera, Instituto, que viene de empatar con Newell's en Córdoba, buscará recuperar su mejor versión para aprovechar la ventaja deportiva que consiguió con el primer puesto de su grupo y meterse entre los ochos mejores del torneo doméstico.
Por su parte, el "Globo" culminó octavo en la Zona B con 22 unidades y logró meterse en los playoffs en la última fecha. El equipo conducido por Diego Martínez llega después de vencer 2-0 a Argentinos en La Paternal, por lo que buscará dar el sorpresa en Córdoba ante uno de los equipos más regulares del segundo semestre.
Formaciones de Instituto vs. Huracán por el Torneo Clausura
- Instituto: Marcos Ledesma; Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Fernando Alarcón; Matías Gallardo, Gustavo Abregú, Diego Sosa, Giuliano Cerato; Juan Lázaro, Alex Luna; Matías Tissera. DT: Diego Flores.
- Huracán: Hernán Galíndez; Máximo Palazzo, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, César Ibáñez; Facundo Waller, Rodrigo Fernández; Facundo Kalinger, Leonardo Gil, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Instituto vs. Huracán
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario