Instituto recibe a Huracán este domingo, desde las 22, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro, que definirá al rival de River o Lanús en cuartos de final, será televisado por ESPN Premium y tendrá a Darío Herrera como árbitro principal, mientras que Yamil Possi estará a cargo del VAR.