Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Lanús por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Lanús por el Torneo Clausura.
River y Lanús juegan este domingo, desde las 19, en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro contará con la transmisión de TNT Sports y tendrá a Pablo Dóvalo como juez principal, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR.
El "Millonario", finalista del Apertura, llega a esta instancia después de haber finalizado en el cuarto puesto de la Zona B, con 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y seis derrotas. De esta manera, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio buscará aprovechar la localía para conseguir el pasaje a la siguiente ronda y mantener sus aspiraciones de pelear por el título.
Por su parte, el "Granate" terminó quinto en la Zona A, con 26 unidades, tras conseguir siete triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. El conjunto del Sur intentará dar el golpe en el Monumental y avanzar a los cuartos de final, en una instancia que no permite margen de error.
Formaciones de River vs. Lanús por el Torneo Clausura
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River Plate: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Raúl Loaiza, Felipe Peña Biafore, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Lucas Besozzi y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Lanús
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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