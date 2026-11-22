El "Millonario", finalista del Apertura, llega a esta instancia después de haber finalizado en el cuarto puesto de la Zona B, con 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y seis derrotas. De esta manera, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio buscará aprovechar la localía para conseguir el pasaje a la siguiente ronda y mantener sus aspiraciones de pelear por el título.