Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Talleres por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura.
Boca y Talleres juegan este viernes, desde las 21.30, en La Bombonera, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro principal, mientras que José Carreras estará en el VAR.
El "Xeneize" buscará recuperarse en el campeonato local después de la derrota por 1-0 ante Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. De cara a este duelo, presentaría un equipo alternativo, ya que la próxima semana disputará la revancha con la obligación de revertir el resultado si quiere llegar a la final del certamen continental.
En el plano local, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de igualar 2-2 ante Instituto y buscará volver al triunfo para mantenerse en la pelea dentro de la Zona A. Además, si consigue los tres puntos, llegará a las 54 unidades en la Tabla Anual y quedará como líder provisional, al menos hasta que juegue Independiente Rivadavia, que actualmente encabeza la clasificación con 52 puntos.
Por su parte, el conjunto cordobés viene de empatar con Independiente en el Mario Alberto Kempes y se ubica en la última posición de su zona, con nueve unidades. Por este motivo, intentará dar el golpe en La Bombonera para salir del fondo de la tabla.
Formaciones de Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura - Zona A
- Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Ángel Romero, Sebastián Villa y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Juan Sforza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Valentín Dávila. DT: Omar De Felippe.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Talleres
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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