Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Talleres por Internet

El "Xeneize" buscará recuperarse en el campeonato local después de la derrota por 1-0 ante Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. De cara a este duelo, presentaría un equipo alternativo, ya que la próxima semana disputará la revancha con la obligación de revertir el resultado si quiere llegar a la final del certamen continental.