Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia vs. Sarmiento por Internet

Sarmiento, en tanto, viene de empatar 1-1 frente a Barracas Central y buscará volver al triunfo para mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs. El equipo de Junín suma 21 unidades y ocupa el quinto puesto, por lo que una victoria en el Bosque le permitiría soñar con la clasificación a los octavos de final del torneo doméstico.