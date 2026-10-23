Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia vs. Sarmiento por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia vs. Sarmiento por el Torneo Clausura.
Gimnasia y Sarmiento se miden este viernes, desde las 18, en el Juan Carmelo Zerillo de La Plata, en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura. El encuentro contará con la transmisión de ESPN Premium y tendrá a Sebastián Martínez como árbitro principal, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
El "Lobo" viene de superar 2-1 a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó y buscará prolongar su buen momento para afianzarse entre los primeros puestos de la Zona B. Con 22 puntos, el conjunto platense se encuentra en el cuarto lugar y tendrá la oportunidad de dar otro paso hacia la siguiente ronda ante su público.
Sarmiento, en tanto, viene de empatar 1-1 frente a Barracas Central y buscará volver al triunfo para mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs. El equipo de Junín suma 21 unidades y ocupa el quinto puesto, por lo que una victoria en el Bosque le permitiría soñar con la clasificación a los octavos de final del torneo doméstico.
Formaciones de Gimnasia vs. Sarmiento por el Torneo Clausura - Zona B
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
- Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia vs. Sarmiento
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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