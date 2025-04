Novak Djokovic habló de Carlos Alcaraz: "Llegó al nivel tenístico del Big 3"

"Creo que Alcaraz ya ha llegado al nivel tenístico del Big 3. Obviamente, con los resultados a su edad, ya tiene más que nosotros a esa edad. Tiene mucha carrera por delante y todo lo necesario para hacer historia en nuestro deporte", lanzó Djokovic sobre el murciano, quien no podrá competir en el torneo de su país natal. Y remató: "Alcaraz todavía no cumplió ni 23 años, tenemos que recordar que lo que ha conseguido con su edad no es normal. Y doy por hecho que lo seguiremos viendo ganando grandes trofeos todo el tiempo que él sea jugador profesional".