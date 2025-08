Pablo Vicó trabajará en River: el particular rol que tendrá en el Millonario

"Fui convocado para asesorar a los chicos que recién se están iniciando en las escuelas de River. Estoy yendo a lugares como Adrogué, Calzada, Quilmes y Florencio Varela, viendo a más de 800 chicos y orientando a los técnicos", detalló.

"Fui convocado por River para asesorar a los técnicos que se están iniciando en las escuelas de fútbol"



"La gente de River es muy respetuosa. Llegué por intermedio de Hermes Desio"



El técnico, que durante 15 años estuvo al frente de Brown de Adrogué y logró dos ascensos con el club, se mostró agradecido por la oportunidad. “La gente de River me trató con un respeto increíble. No lo dudé cuando me ofrecieron esta posibilidad. Les pedí no estar al frente de los equipos, pero me dijeron que lo que necesitaban era mi experiencia como asesor de los entrenadores que están empezando”, remarcó.

Vicó también contó que su ingreso a la institución se dio gracias a una charla con Hermes Desio, coordinador de inferiores de la institución de Núñez, y su equipo de trabajo. “Me dijeron que sería un orgullo que yo esté. Me siento útil aportando mi mirada en cada lugar donde voy, y los profes lo reciben con mucho entusiasmo”, agregó.

La última experiencia de Pablo Vicó como entrenador

El DT, que en Agropecuario dirigió apenas 11 partidos con un saldo de cuatro triunfos, dos empates y cinco derrotas, encara esta nueva etapa con entusiasmo. Si bien no está vinculado directamente al trabajo táctico en cancha, su experiencia será clave en la formación de los futuros entrenadores de River, una apuesta a largo plazo por parte del club.