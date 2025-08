María Becerra anunció un nuevo show en River: cómo y cuándo comprar las entradas

Luego, se refirió a los cambios en su equipo de trabajo. “Estos meses fueron cambios abruptos y positivos. Me dieron una libertada en todo sentido que había perdido en la vorágine. Fue poner un parate y decidir que determinadas personas ya no formen parte de mi vida porque ya no me suman, al contrario, me restan”, expresó.

“El disco iba a ser otro. Lo temíamos completísimo, pero pasó lo de los embarazos. Y estuve tantas veces a punto de que la parca pase y me lleve... Lo tomo con humor, pero fue así. Y llegó un punto en el que estaba muy triste, y no estaba haciendo terapia porque no podía hablar, así que iba a estudio y me salían todas canciones tristes, de la muerte, de la oscuridad... Y en un momento me sentía muy vulnerable, no quise sacar esas canciones, no quería mostrarlas, sino que me queden como parte de una terapia”, explicó sobre cómo surgió este nuevo proyecto.

Cómo y cuándo comprar las entradas para María Becerra en River

Los tickets estarán a la venta a partir del 11 de agosto a las 13 horas en preventa exclusiva para clientes BBVA, mientras que la venta general se habilitará el 12 de agosto a la misma hora a través de Allaccess.com.ar.

Embed - Maria Becerra on Instagram: "12/12 VOLVEMOS AL ESTADIO RIVER PLATE EL PRIMER SHOW 360 EN RIVER Tickets: Preventa exclusiva BBVA → 11 de agosto – 13 hs Venta general → 12 de agosto – 13 hs Solo a través de allaccess.com.ar LOS VEMOS A TODOS AHI!!! " View this post on Instagram A post shared by Maria Becerra (@mariabecerra)

