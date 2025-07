Platense vs. Argentinos por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Platense aún no ganó en lo que va del semestre. Tras quedar eliminado de la Copa Argentina en 16avos de final en el debut del Kily González, perdió ante River en el Monumental e igualó ante Vélez en las primeras dos jornadas. En su estadio y ante su gente, el Calamar quiere empezar la levantada nada más ni nada menos que ante Argentinos por el interzonal. Tomás Silva no podrá estar ya que se fue expulsado ante el Fortín. El capitán Ignacio Vázquez finalmente no irá a Racing y, por ahora, se quedará en el club.

Argentinos Juniors quiere repetir el resultado del interzonal del Apertura: aquel encuentro ante Platense lo ganó 1-0 con gol de Erik Godoy. Tras un gran rendimiento en la primera mitad del año, el Bicho aún no pudo demostrar ese nivel de juego ni tampoco conseguir resultados. Arrancó el campeonato con un empate sin goles ante Boca en el que mereció un poco más y en la última jornada cayó en Victoria ante Tigre. Argentinos vendió el 80% del pase de Alan Rodríguez al Inter (BRA) en una cifra cercana a los cinco millones de dólares.

Formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Raúl Lozano; Leonel Picco, Franco Baldassarra; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola; Nicolás Orsini. DT: Cristian González.

Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori; Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz, Emiliano Viveros; Ismael Sosa, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Datos del partido

Hora: 19

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Ciudad de Vicente López