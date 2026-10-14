Por qué River está obligado a ganarle a Sarmiento en Junín por el Torneo Clausura
El Millonario se pone al día en el certamen local en un duelo postergado clave para sus aspiraciones de meterse en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027.
La recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2026 entra en terreno de definiciones y River afronta un duelo decisivo para sus objetivos de la temporada. Este miércoles, desde las 19 horas, el equipo conducido por Leonardo Ponzio visita a Sarmiento de Junín en el Estadio Eva Perón, en el marco del encuentro postergado correspondiente a la fecha 11 del certamen local.
El compromiso debió reprogramarse debido a la gran cantidad de futbolistas cedidos por el club de Núñez durante la reciente fecha FIFA, en la que la Selección Argentina se midió ante sus pares de Bolivia, Burkina Faso y Benín. Con el visto bueno de las autoridades de la AFA para disputar el choque esta semana, el elenco millonario viaja a territorio bonaerense con la necesidad imperiosa de sumar de a tres para dar un salto de jerarquía en ambas tablas.
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En caso de conseguir una victoria ante el Verde, el Millonario alcanzará los 19 puntos en la Zona B, superando la línea de Independiente Rivadavia, Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata, Huracán y al propio Sarmiento. Con ese resultado, escalaría directamente hasta la cuarta posición de su grupo, acomodándose en la zona de clasificación a los playoffs.
Asimismo, el triunfo resulta vital en la carrera por ingresar a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual. De sumar los tres puntos en Junín, el conjunto dirigido por Ponzio llegará a las 48 unidades para colocarse en el sexto lugar acumulado, quedando a solo tres puntos de la zona de pasajes continentales. Con los clásicos frente a Racing y Boca en el horizonte antes del cierre de la fase regular, River sabe que no tiene margen de error en su visita a Junín.
La formación de River vs. Sarmiento de Junín, por el Torneo Clausura
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
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