Por qué River está obligado a ganarle a Sarmiento en Junín por el Torneo Clausura

Asimismo, el triunfo resulta vital en la carrera por ingresar a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual. De sumar los tres puntos en Junín, el conjunto dirigido por Ponzio llegará a las 48 unidades para colocarse en el sexto lugar acumulado, quedando a solo tres puntos de la zona de pasajes continentales. Con los clásicos frente a Racing y Boca en el horizonte antes del cierre de la fase regular, River sabe que no tiene margen de error en su visita a Junín.