Expectativa por el Clásico de Avellaneda: Racing agotó las populares para recibir a Independiente
La masa societaria de la Academia colmó los cupos generales para el esperado choque en el Cilindro. Conocé cómo conseguir las últimas plateas disponibles y cómo llegan los equipos.
El Clásico de Avellaneda paraliza al fútbol argentino y el Cilindro lució sus primeras credenciales de convocatoria masiva. En la previa de un duelo decisivo por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, Racing confirmó que se agotaron completamente los canjes de entradas generales para la tribuna popular, garantizando un marco imponente para recibir a Independiente este domingo a partir de las 14.45 horas.
Con las cabeceras colmadas por los socios albiceleste, la dirigencia académica mantiene activa la venta de plateas restantes, las cuales se van liberando en tiempo real a medida que los abonados ceden sus ubicaciones a través del sistema oficial Abono Responsable. Se prevé un estadio repleto para presenciar un cruce de alta tensión donde ambos conjuntos necesitan sumar con urgencia para sus respectivas aspiraciones en el certamen local.
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El presente deportivo le añade una cuota extra de dramatismo al derbi. La Academia atraviesa un momento complejo en el torneo: se ubica en la decimotercera posición de la Zona B con apenas 11 unidades y buscará regalarle a su gente un triunfo revitalizador ante el rival de toda la vida para salir del fondo de la tabla.
Por su parte, el Rojo llega en una posición más acomodada en la tabla pero con la premisa de no ceder terreno en la recta final de la fase regular. El conjunto de Avellaneda se posiciona en el séptimo lugar de la Zona A con 17 puntos y buscará dar el golpe como visitante para afianzarse en los puestos de clasificación a la siguiente ronda. Con realidades opuestas pero la misma urgencia de festejar, la fiesta en las tribunas está asegurada.
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