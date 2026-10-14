Expectativa por el Clásico de Avellaneda: Racing agotó las populares para recibir a Independiente

Por su parte, el Rojo llega en una posición más acomodada en la tabla pero con la premisa de no ceder terreno en la recta final de la fase regular. El conjunto de Avellaneda se posiciona en el séptimo lugar de la Zona A con 17 puntos y buscará dar el golpe como visitante para afianzarse en los puestos de clasificación a la siguiente ronda. Con realidades opuestas pero la misma urgencia de festejar, la fiesta en las tribunas está asegurada.