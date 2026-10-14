Preocupación en Boca: Sebastián Villa sufrió una lesión en el tobillo y se hará estudios
El delantero colombiano terminó con fuertes dolores después de una jugada ofensiva en la derrota ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.
Boca sufrió una derrota por 1-0 frente a Vasco da Gama en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, y también quedó pendiente de la situación física de Sebastián Villa. El delantero colombiano terminó el encuentro con molestias en el tobillo derecho y deberá realizarse estudios médicos para determinar el alcance del problema.
La lesión del exIndependiente Rivadavia de Mendoza encendió las alarmas en el Xeneize, que el próximo martes tendrá que visitar al conjunto brasileño en Río de Janeiro con la obligación de revertir el resultado para mantener sus aspiraciones de llegar a la final.
El extremo ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Williams Alarcón. Durante sus primeros minutos en cancha, intentó aportar velocidad y desequilibrio al ataque de Boca, aunque una de sus intervenciones terminó generándole un inconveniente físico.
La jugada en la que Sebastián Villa sintió el dolor
En una de las primeras acciones ofensivas que protagonizó, el colombiano presionó la salida de Vasco da Gama y logró recuperar la pelota. Después de enganchar, sacó un potente remate de zurda que se fue por encima del arco. Inmediatamente después del disparo, el atacante se tomó el tobillo derecho y evidenció gestos de dolor. Pese a la molestia, decidió continuar en el campo y no solicitó el cambio.
Sin embargo, durante el resto del partido se lo notó condicionado y sin la explosividad habitual. Cuando el árbitro marcó el final, Villa abandonó La Bombonera rumbo al vestuario con dificultades para caminar con normalidad, aunque pudo retirarse por sus propios medios.
¿Qué dijo Arruabarrena sobre la lesión de Villa?
Después del encuentro, Rodolfo Arruabarrena brindó detalles sobre el estado del delantero y reconoció que la zona afectada presentaba una hinchazón importante: “Villa entró y en la segunda jugada que tiene pateó de zurda e hizo un mal movimiento. Tiene el tobillo bastante hinchado”, explicó el entrenador durante la conferencia de prensa.
A pesar de la preocupación, el técnico intentó transmitir tranquilidad respecto de la situación del futbolista. “Con un poco de hielo supongo que no habrá problema”, señaló, aunque la evolución dependerá de las evaluaciones médicas.
El colombiano se retiró del estadio caminando, pero con evidentes molestias. Por eso, el cuerpo médico deberá establecer si sufrió un esguince de mayor consideración o si el dolor responde a una inflamación que pueda resolverse en los próximos días.
Boca espera los estudios antes de la revancha con Vasco
La prioridad del cuerpo técnico será conocer el diagnóstico para determinar si Villa estará en condiciones de viajar a Brasil. La revancha ante Vasco da Gama representa un compromiso decisivo para Boca, que necesita ganar para seguir en carrera en la Copa Sudamericana.
Hasta conocer los resultados de los estudios y la evolución del tobillo, su presencia en el encuentro del próximo martes permanece en duda. La situación del delantero se suma a la preocupación que dejó la derrota en la ida y obliga al equipo a seguir de cerca su recuperación durante los próximos días.
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