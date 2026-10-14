Preocupación en Boca: Sebastián Villa sufrió una lesión en el tobillo y se hará estudios

Sin embargo, durante el resto del partido se lo notó condicionado y sin la explosividad habitual. Cuando el árbitro marcó el final, Villa abandonó La Bombonera rumbo al vestuario con dificultades para caminar con normalidad, aunque pudo retirarse por sus propios medios.

Sebastián Villa se lesionó a los pocos minutos de haber ingresado. Tiene un esguince de tobillo. Mañana determinarán si se hace estudios. — Augusto Cesar (@Augustocesar22) October 14, 2026

¿Qué dijo Arruabarrena sobre la lesión de Villa?

Después del encuentro, Rodolfo Arruabarrena brindó detalles sobre el estado del delantero y reconoció que la zona afectada presentaba una hinchazón importante: “Villa entró y en la segunda jugada que tiene pateó de zurda e hizo un mal movimiento. Tiene el tobillo bastante hinchado”, explicó el entrenador durante la conferencia de prensa.

A pesar de la preocupación, el técnico intentó transmitir tranquilidad respecto de la situación del futbolista. “Con un poco de hielo supongo que no habrá problema”, señaló, aunque la evolución dependerá de las evaluaciones médicas.

El colombiano se retiró del estadio caminando, pero con evidentes molestias. Por eso, el cuerpo médico deberá establecer si sufrió un esguince de mayor consideración o si el dolor responde a una inflamación que pueda resolverse en los próximos días.

ASÍ SE RETIRÓ SEBASTIÁN VILLA DE LA BOMBONERA El Vasco confirmó que el jugador sufrió un golpe en el tobillo derecho en la segunda pelota que tocó, por lo que deberá aguardar su evolución. https://t.co/kzMmeNxKOd — TyC Sports (@TyCSports) October 14, 2026

Boca espera los estudios antes de la revancha con Vasco

La prioridad del cuerpo técnico será conocer el diagnóstico para determinar si Villa estará en condiciones de viajar a Brasil. La revancha ante Vasco da Gama representa un compromiso decisivo para Boca, que necesita ganar para seguir en carrera en la Copa Sudamericana.

Hasta conocer los resultados de los estudios y la evolución del tobillo, su presencia en el encuentro del próximo martes permanece en duda. La situación del delantero se suma a la preocupación que dejó la derrota en la ida y obliga al equipo a seguir de cerca su recuperación durante los próximos días.