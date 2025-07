Preocupación por Brian Fernández: lleva un mes desaparecido de Talleres de Remedios de Escalada

Ese fue el cuarto encuentro consecutivo en el que participó desde su arribo al club: también había sumado minutos en las derrotas frente a Chaco For Ever, Mitre de Santiago del Estero y Almirante Brown, donde marcó su único gol con la camiseta de Talleres, justamente ante uno de sus ex equipos.

Otra vez: no se sabe nada de Brian Fernández y preocupa su paradero

Hasta ese momento, el atacante había mostrado compromiso con el proyecto y una mejora en su rendimiento, a tal punto que en el club confiaban en que podía recuperar su mejor versión. Sin embargo, una lesión muscular que lo iba a dejar fuera de las canchas por un par de fechas derivó en una nueva crisis: primero dejó de entrenar por la dolencia, y luego directamente desapareció sin brindar explicaciones.

Desde entonces, ni los dirigentes ni el cuerpo técnico han podido comunicarse con él ni obtener información concreta sobre su paradero. No es la primera vez que Brian Fernández se ve envuelto en una situación de este tipo.

A lo largo de su carrera, sus problemas de adicción a las drogas truncaron lo que pudo haber sido una trayectoria repleta de éxitos. Con pasos por Racing, Defensa y Justicia, Sarmiento, Colón, Ferro, Necaxa y Portland Timbers, entre otros, el delantero nunca pudo mantenerse de manera estable en ningún equipo por un largo período.

Talleres, por su parte, intentó sostenerlo y acompañarlo durante las primeras ausencias, pero ante la falta total de contacto y de compromiso, ya se evalúa su desvinculación formal. La situación genera tristeza y desconcierto: el talento de Fernández es innegable, pero sus demonios personales han sido más fuertes.