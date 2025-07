Revelan por qué le harán una autopsia a la "Locomotora" Oliveras: los detalles

Esta presentación judicial pide que se investigue la posible comisión de un “doping seguido de homicidio”, en el marco de una denuncia penal por “averiguación de delito".

“El uso de anabólicos esteroides (estética) sin finalidad terapéutica genera graves consecuencias en nuestro cuerpo y de hecho la impresionante masa muscular de la víctima nos habla de un consumo sostenido en el tiempo, existiendo entonces facilitadores de dichas sustancias prohibidas”, argumentó el denunciante.

Además, explican que la causa de su muerte se conocerá con los resultados de la autopsia, especialmente con un estudio toxicológico profundo que determine qué sustancias y en qué cantidades habría consumido la víctima.

También se pidió la historia clínica y que las muestras de sangre y orina sean peritadas por un laboratorio acreditado por la autoridad mundial competente en materia antidopaje.

Por último, también se pide el secuestro urgente de los dispositivos electrónicos de la víctima y de su entorno íntimo, en el que entran entrenadores, médicos y allegado, con el objetivo de “acceder a posibles conversaciones y pruebas que ayuden a esclarecer quiénes habrían suministrado las sustancias" a la excampeona del mundo de boxeo.

locomotora oliveras

El desgarrador llanto de Hernán Drago tras la muerte de la "Locomotora" Oliveras

Este lunes se conoció la triste noticia de la muerte de la Locomotora Oliveras. La ex boxeadora tenía 47 años y se encontraba internada tras sufrir un accidente cerebrovascular en las últimas semanas.

En Cortá por Lozano revelaron la información y Hernán Drago rompió en llanto al enterarse de lo que había ocurrido. “No lo puedo creer, fuimos compañeros, no me lo esperaba ni loco. Fuimos compañeros un par de años, yo hablaba seguido con ella, teníamos un par de proyectos, hemos hecho radio juntos. Más allá de las cosas televisivas hemos compartido charlas en camarines”, expresó entre lágrimas el modelo, quien trabajó con la exboxeadora en Bienvenidos a Bordo.

Además, Drago comentó que, durante el tiempo que la ex boxeadora estuvo internada, se mantuvo en contacto. “Estos días estuve mandándole mensajes a su WhatsApp diciéndole que era cuestión de tiempo de que ella no responda, que sepa que no estaba sola”, detalló conmovido.

Y agregó: “Ayer le mandé un mensaje porque había escuchado a sus hijos hablando en la televisión, contándole eso: 'escuché hablar a tus hijos con tanto amor, con tanto respeto, dando una buena noticia de que tenías algún reflejo, que habías abierto los ojos y que eso habla de la excelente madre que había atrás’".

“No lo esperaba ni loco, me mató, fue injusto, inmerecido, inesperado. Le mando un beso fuerte a la familia”, concluyó Hernán, profundamente afectado por la pérdida.