Qué necesita la Selección Argentina femenina Sub-17 para clasificar a octavos de final del Mundial
Tras la histórica victoria 2-0 ante Nueva Zelanda, la Albiceleste quedó muy bien posicionada en el Grupo A. Los escenarios para meterse entre los 16 mejores.
La Selección Argentina femenina Sub-17 vive días de pura ilusión en Marruecos. En su primera participación histórica en una Copa del Mundo de la categoría, el equipo conducido por Christian Meloni se recuperó de la caída 2-1 ante Alemania en el debut y logró un triunfazo por 2-0 frente a Nueva Zelanda con un doblete estelar de Mercedes Diz. Con este resultado, la Albiceleste cosecha 3 puntos y una diferencia de gol de +1, ubicándose en plena pelea por un boleto a la fase eliminatoria.
El certamen ecuménico reúne a 24 seleccionados divididos en 6 zonas de 4 equipos. Para acceder a los octavos de final, clasificarán los dos primeros de cada grupo de manera directa, junto a los cuatro mejores terceros del torneo. En el marco del Grupo A, la derrota de la anfitriona Marruecos ante Alemania por 4-2 dejó a las locales también con 3 unidades pero con una diferencia de gol de +2 (gracias al 4-0 sobre las neozelandesas en el estreno).
Qué necesita la Selección Argentina femenina Sub-17 para clasificar a octavos de final del Mundial
Ante este panorama, la Selección Argentina llegará a la última jornada de la fase de grupos dependiendo de sí misma para sellar su clasificación histórica. Los escenarios que afrontará la Albiceleste en el cierre de la primera ronda son los siguientes:
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Si le gana a Marruecos: Clasificará automáticamente a octavos de final ocupando uno de los dos primeros puestos del grupo, sin importar el resultado entre Alemania y Nueva Zelanda.
Si empata con Marruecos: Alcanzará las 4 unidades (+1 de diferencia de gol). Con esa cosecha, quedará en el tercer lugar del grupo pero con amplias probabilidades de meterse en la siguiente ronda como uno de los cuatro mejores terceros de la competencia.
Si pierde con Marruecos: Mantendrá 3 puntos y su diferencia de gol pasará a ser neutra o negativa. En ese caso, deberá esperar a que finalice la jornada en los otros cinco grupos para saber si le alcanza para meterse entre los mejores terceros.
Cuándo se juega la definición del Grupo A
El choque decisivo entre la Selección Argentina y Marruecos se disputará este viernes 23 de octubre a las 15:00 (hora de Argentina) en el Complejo Mando VI de Salé. En simultáneo, Alemania buscará asegurar su clasificación frente a la ya eliminada Nueva Zelanda.
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