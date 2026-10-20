Qué necesita la Selección Argentina femenina Sub-17 para clasificar a octavos de final del Mundial

La Selección Argentina femenina Sub-17 vive días de pura ilusión en Marruecos. En su primera participación histórica en una Copa del Mundo de la categoría, el equipo conducido por Christian Meloni se recuperó de la caída 2-1 ante Alemania en el debut y logró un triunfazo por 2-0 frente a Nueva Zelanda con un doblete estelar de Mercedes Diz. Con este resultado, la Albiceleste cosecha 3 puntos y una diferencia de gol de +1, ubicándose en plena pelea por un boleto a la fase eliminatoria.