El primer gol del juvenil llegó en una de sus primeras intervenciones, tras una jugada iniciada con un saque de arco de Franco Armani, que bajó de espaldas Maximiliano Salas y abrió hacia la izquierda para Facundo Colidio. El ex Tigre vio picar a Lencina y lo habilitó para que definiera de zurda, con un remate que se desvió en un defensor antes de vencer a Manuel Roffo. El segundo tanto fue a los 67 minutos, tras una acción colectiva. Otra vez participó Salas, quien lanzó un centro desde la izquierda que Colidio bajó de primera para que el chaqueño definiera al centro del arco y sellara su doblete.

Quién es Santiago Lencina, la joya chaqueña que brilló con un doblete en la goleada de River a Instituto

image

Lencina había debutado en Primera el 4 de agosto de 2024 de la mano de Marcelo Escudero, durante su interinato tras la salida de Martín Demichelis. Aquella vez, ingresó unos minutos en el empate sin goles frente a Unión. Su primera titularidad fue en el 3-1 ante Platense, en el inicio del Torneo Clausura, y con su rendimiento se ganó la confianza de Gallardo.

Formado como enganche en las Inferiores, Santiago se fue adaptando a otros roles como volante por izquierda y derecha, mostrando versatilidad y dinámica. En 49 partidos en Reserva, marcó 9 goles y dio 12 asistencias, lo que le valió la convocatoria de Javier Mascherano a la Selección Argentina Sub 20, con la que disputó tres amistosos.

Su vínculo con River comenzó en 2018, cuando llegó desde Deportivo Obreros Unidos, club de su ciudad natal. Tras superar las pruebas, se sumó a la categoría 2005 y no dejó de crecer hasta ganarse un lugar en el plantel profesional. Incluso fue parte de la delegación que participó del Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos.

Tras la gran noche vivida en Córdoba, el juvenil dialogó con ESPN: “La verdad que fue un día soñado. Desde chico uno sueña con estos momentos y estoy muy feliz de haberlo vivido. Agradecido a Dios, a mi familia y a la gente de mi pueblo”, expresó con emoción.

Sobre su doblete, sostuvo: “Nunca me imaginé debutar con dos goles, pero gracias a Dios se me dio. Es un día que nunca voy a olvidar”. Además, aclaró su posición favorita: “Siempre arranqué por izquierda, aunque últimamente me tiré un poco por derecha. Pero desde la izquierda me siento cómodo”. Por último, le dedicó sus goles a su tierra natal: “Deben estar todos muy contentos. Corzuela es un pueblo muy chiquito allá en Chaco. Les mando un saludo grande y gracias por el apoyo”.