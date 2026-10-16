Real Madrid estalló contra Javier Tebas: comparó al canal del club con propaganda nazi
El club blanco publicó un duro comunicado contra el presidente de LaLiga en el que pidió su dimisión, luego de sus declaraciones sobre Real Madrid TV, el canal del club.
La tensión entre el Real Madrid y Javier Tebas sumó un nuevo capítulo. El club español exigió la “dimisión inmediata” del presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), después de que el dirigente comparara los métodos de comunicación de la institución con los utilizados por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi.
La entidad madrileña respondió con un contundente comunicado en el que cuestionó la gravedad de esas declaraciones y reclamó cambios estructurales en la conducción del fútbol español.
El comunicado del Real Madrid contra Javier Tebas
El club consideró “absolutamente intolerable y extremadamente grave” que una persona con responsabilidades de ese nivel recurra a una comparación de esas características para atacar a la institución, a sus dirigentes y a su canal de televisión. Además, sostuvo que el hecho de que las expresiones no se refieran directamente a la ideología nazi no reduce la gravedad de los dichos.
“Que no se refiera a la ideología nazi no atenúa el carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de sus declaraciones”, expresó el Real Madrid. En ese contexto, la entidad reclamó formalmente la salida de Tebas de sus dos cargos institucionales y aseguró que continuará defendiendo su reputación y sus intereses.
El reclamo por los árbitros y el caso Negreira
El conflicto no se limitó a las declaraciones sobre Real Madrid TV. En su comunicado, el club también exigió una reestructuración del sistema arbitral y de los órganos de gobierno, supervisión y disciplina de la federación. La institución pidió el relevo de quienes ocuparon puestos de responsabilidad durante el período al que alude su reclamo y volvió a mencionar el caso Negreira, por el que exige un esclarecimiento completo.
“Es particularmente significativo que Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, la organización a la que pertenece el Comité Técnico de Árbitros, dedique sus esfuerzos a desprestigiar al Real Madrid en lugar de promover, desde sus responsabilidades institucionales, el esclarecimiento de estos gravísimos hechos y la necesaria regeneración del fútbol español”, sostuvo el club.
Una disputa que suma nuevos capítulos
La relación entre el Real Madrid y Tebas acumula años de enfrentamientos por diferentes cuestiones vinculadas con la gestión del fútbol español. En el cierre de su comunicado, el club cuestionó la neutralidad del dirigente y consideró que sus reiterados ataques son incompatibles con las responsabilidades que ocupa.
“La reiterada conducta de Javier Tebas demuestra una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales”, afirmó la entidad. Y concluyó que sus críticas hacia el Real Madrid y hacia quienes reclaman transparencia constituyen “un verdadero azote para el fútbol español”.
La disputa vuelve a exponer la profunda tensión entre una de las instituciones más importantes del país y el máximo responsable de LaLiga, en un conflicto que ahora incluye pedidos de renuncia y reformas en los organismos que gobiernan el deporte.
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