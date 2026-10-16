Real Madrid estalló contra Javier Tebas: comparó al canal del club con propaganda nazi

“Es particularmente significativo que Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, la organización a la que pertenece el Comité Técnico de Árbitros, dedique sus esfuerzos a desprestigiar al Real Madrid en lugar de promover, desde sus responsabilidades institucionales, el esclarecimiento de estos gravísimos hechos y la necesaria regeneración del fútbol español”, sostuvo el club.

Tomás Gonzalez Martin y Jesus Urdiola , cada día resulta más difícil distinguir vuestros artículos de un comunicado de la dirección del Real Madrid.Tomas sobretodo te has convertido en su portaCOZ oficial, hasta el extremo de utilizar expresiones idénticas a las que he escuchado… pic.twitter.com/RT5y7HQSC8 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 16, 2026

Una disputa que suma nuevos capítulos

La relación entre el Real Madrid y Tebas acumula años de enfrentamientos por diferentes cuestiones vinculadas con la gestión del fútbol español. En el cierre de su comunicado, el club cuestionó la neutralidad del dirigente y consideró que sus reiterados ataques son incompatibles con las responsabilidades que ocupa.

“La reiterada conducta de Javier Tebas demuestra una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales”, afirmó la entidad. Y concluyó que sus críticas hacia el Real Madrid y hacia quienes reclaman transparencia constituyen “un verdadero azote para el fútbol español”.

La disputa vuelve a exponer la profunda tensión entre una de las instituciones más importantes del país y el máximo responsable de LaLiga, en un conflicto que ahora incluye pedidos de renuncia y reformas en los organismos que gobiernan el deporte.