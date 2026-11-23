José Mourinho no quiso hablar del futuro de Nico Paz. En la conferencia de prensa de este lunes, antes del partido ante el PSV por la Champions League, un periodista le preguntó por el volante de la Selección Argentina. Le consultó si le gusta su forma de juego y si el Real Madrid piensa activar la cláusula de recompra. El DT del Merengue lo frenó en seco: "No es mi jugador".