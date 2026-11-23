Nico Paz y el Real Madrid: la tajante respuesta de Mourinho sobre su regreso
José Mourinho cortó una pregunta sobre Nico Paz y su posible vuelta al Real Madrid, que tiene una cláusula de recompra disponible en julio de 2027.
José Mourinho no quiso hablar del futuro de Nico Paz. En la conferencia de prensa de este lunes, antes del partido ante el PSV por la Champions League, un periodista le preguntó por el volante de la Selección Argentina. Le consultó si le gusta su forma de juego y si el Real Madrid piensa activar la cláusula de recompra. El DT del Merengue lo frenó en seco: "No es mi jugador".
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La cláusula de recompra de Nico Paz: cuándo se puede activar
El creativo zurdo de 21 años se formó en el Real Madrid y juega en el Como de Cesc Fàbregas desde 2024. El club español conserva una cláusula de recompra que estará disponible en la primera quincena de julio de 2027, en pleno mercado de pases europeo de verano.
La vuelta ya había estado cerca a mitad de año. Según trascendió en junio, Nico Paz les comunicó a los dirigentes madridistas que quería quedarse una temporada más en el Como, aunque su regreso parecía el escenario más probable. Y a principios de noviembre se informó que el argentino había hablado directamente con Mourinho para pedirle más tiempo, y que el portugués respetó su decisión.
El presente de Nico Paz en la Selección Argentina
La pregunta llegó después de una gran fecha FIFA del volante con la Albiceleste. Hizo dos goles en el 7-0 ante Costa Rica, uno de ellos tras una gran jugada individual en el primer tiempo. Esa actuación reavivó en España el debate sobre el lugar que podría tener en el equipo de Mourinho.
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