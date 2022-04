El director de los árbitros le pidió disculpas a Banfield: "No fue penal"

“Cometimos un error y nos hacemos cargo. Con VAR también nos vamos a equivocar. El de Banfield no fue penal”, dijo el dirigente en diálogo con el programa televisivo F90, que se emite por ESPN.

Y agregó: “No le escapamos a la realidad. Por una cuestión de preservar a los árbitros y a la herramienta, en esta primera etapa no estamos mostrando todos los VAR output. Estamos trabajando en un plan de comunicación que haremos a futuro. Interpretamos que no fue penal y como se está hablando mucho, damos nuestra postura”.

“El VAR identifica una situación errada y llama a (Pablo) Echavarría para que revise la situación y el árbitro no tomó la mejor decisión. Nos equivocamos, hay que poner la cara, como cuando nos equivocábamos cuando no teníamos VAR. Hasta el partido con Banfield-River, hubo una fecha impecable, pero los errores con VAR, se multiplican por un millón”, dijo Beligoy.