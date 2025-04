Sacachispas aludió a su hincha detenida por viuda negra con un diálogo icónico de "El secreto de sus ojos"

"La tipa puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novio, de religión, de Dios... pero hay una cosa que no puede cambiar: no puede cambiar de pasión", publicaron desde la cuenta oficial de Sacachispas en X (ex Twitter), citando el monólogo del personaje interpretado por Guillermo Francella. En el filme de José Luis Campanella, esa línea motiva a los investigadores a buscar a un prófugo en la cancha, sabiendo que no podía abandonar a Racing. La escena se replicó en la vida real, con El Lila como protagonista.