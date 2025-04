Paraná: devolvió una valija con 18 millones de pesos y el dueño le regaló un chocolate

“Vino un cliente, estacionó el auto, retiró el ticket y se fue. Empezamos a recorrer la playa y encontramos un maletín. Cuando lo abrimos, vimos que había mucho dinero. Llamamos a la Policía y poco después aparece el hombre, muy movilizado, buscándolo“, indicó la joven.

Luego, describió: “Le pedí una descripción y me dio los detalles, tal cual era. Por eso mismo se lo devolví”.

Además, Julia no supo en el momento cuánta plata había, pero poco después se enteró de la exorbitante suma: “Fue shockeante, nunca me había pasado”.

Por último, la joven mencionó: “Nos agradeció a mí y a mi compañera y nos regaló unos chocolates por el gesto, aunque no se tendría que haber molestado, porque hicimos lo que corresponde”.

"Ratón"



Porque una joven de Paraná encontró $18 millones en un bolso, los devolvió y el dueño le regaló chocolates "Bon o Bon" a cambio. pic.twitter.com/c1t6hk3JEn — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 25, 2025

Agustín Bernasconi rompió el silencio sobre su supuesto romance con Wanda Nara: qué dijo

Se filtraron nuevos detalles del vínculo de la empresaria con el joven cantante y aseguran que Mauro Icardi ya está al tanto de la nueva relación. En este marco el cantante se presentó en un programa radial para hablar de sus inicios como solista luego de abandonar MYA y fue interceptado por el notero de Ángel responde (Bondi Live), quien le consultó sobre este romance.

Sin embargo, no quiso dar demasiadas explicaciones al respecto: "Hermano, mirá. Vine acá (a la radio) para hablar de música. Lo respeto muchísimo a Ángel y todo el equipo, pero no voy a hablar". De todas formas, admitió que "la conozco" pero no especificó si habían tenido relaciones.

La relación de la empresaria y el cantante sería incipiente, según los detalles que contó Ángel de Brito en su programa de streaming en Bondi. El periodista aseguró sin vueltas que “Wanda Nara está morfándose a Agustín Bernasconi, el excantante de mis amigos íntimos de MYA. Es el ex de Agus Agazzani”.

De Brito aclaró que Agustín “ya tiene varias noches, está bastante cocidito”. “Se cree un poquito mil pero no importa, es lindo. Wanda es viva”, aseguró Ángel. Carla acotó “ah, bien Wanduch. Igual ella siempre colágeno”.

“Hubo un encuentro y veremos cómo sigue todo. Fue al Chateau Libertador y las hijas de Wanda lo saludaron y después Wanda lo saludó de otra manera”, reveló el periodista la presentación en familia.

De Brito especuló “sabés cómo debe estar Mauro Icardi cuando ve estas cosas… Yo creo que Wanda se los garcha solamente para que se sepa y que Icardi explote”. “Que me disculpe, pero para mí esa es la teoría. Además se saca el gusto”, admitió Ángel. Conte cerró al evaluar que “está perfecto. Que utilice ese cuerpo, amor”.