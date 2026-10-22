San Lorenzo vs. Newell's, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Ciclón" suma dos victorias al hilo y buscará prolongar su buen momento ante Newell´s, que viene de vencer a Central Córdoba y se encuentra en puestos de playoffs.
San Lorenzo y Newell’s chocan este sábado, desde las 19.15, en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El encuentro, correspondiente a la Zona A, será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina, mientras que Sebastián Bresba estará a cargo del VAR.
El "Ciclón" llega tras conseguir dos victorias consecutivas, la última por 2-1 frente a Estudiantes de La Plata, y buscará sumar nuevamente de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.
El conjunto azulgrana se ubica en el noveno puesto, con 17 unidades, y se encuentra ante un compromiso clave, ya que necesita aprovechar el impulso de sus últimos resultados para avanzar en la tabla cuando restan tres jornadas para el cierre de la fase regular.
Por su parte, la "Lepra" viene de vencer 2-1 a Central Córdoba en Rosario, con goles de Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari, resultado que le permitió ubicarse en el sexto puesto de su zona.
De esta manera, el equipo dirigido por Frank Kudelka tiene 20 puntos e intentará conseguir un resultado positivo en el Nuevo Gasómetro que le permita soñar con los octavos de final del certamen doméstico.
Formaciones de San Lorenzo vs. Newell’s por el Torneo Clausura - Zona A
- San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo, Franco Escobar; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Santiago Solari, Matías Cóccaro y Walter Mazzantti. DT: Frank Darío Kudelka.
Horario y televisación
-
Horario: 19:15.
Estadio: Pedro Bidegain.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
VAR: Sebastián Bresba.
TV: TNT Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario