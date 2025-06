Tagliafico se metió en un ring de sumo durante sus vacaciones en Japón: "Ganó, obvio"

“Mi marido fresco como una lechuga después de haber luchado contra un sumo de 160 kg jajaja, y haber ganado, obvio”, escribió entre risas. Las fotos y videos del entrenamiento rápidamente se viralizaron y despertaron el interés de miles de seguidores por una disciplina milenaria y poco difundida en Occidente.

tagliafico sumo.jpg

La pareja asistió a una práctica oficial, donde, según relataron, quedaron sorprendidos por la intensidad y exigencia física de los luchadores. “Nunca había visto un entrenamiento tan duro”, señaló Calvagni, quien también aprovechó para explicar algunas reglas básicas del deporte: “La idea es hacer que el oponente toque el suelo con cualquier parte del cuerpo o salga del círculo”.

La visita no se limitó a lo anecdótico: el lateral incluso posó junto a un grupo de luchadores, evidenciando la gran diferencia de tamaño, pero también el entusiasmo por vivir la experiencia de cerca. “Una experiencia diferente. No iba con muchas expectativas pero me gustó”, confesó la influencer mientras recorrían las calles japonesas.

image.png

El futuro incierto de Nicolás Tagliafico: ¿se queda en Europa o pega la vuelta?

En paralelo, el defensor argentino atraviesa semanas decisivas en su carrera profesional. Tras finalizar la temporada con el Lyon en la Ligue 1, donde el equipo terminó en la sexta posición, su futuro en el club es incierto. Con 32 años y contrato próximo a vencer, los rumores sobre una posible salida crecieron en los últimos días.

El periodista Nicolò Schira incluso aseguró que el lateral analiza propuestas de otros clubes europeos. Mientras tanto, disfruta de un merecido descanso lejos del fútbol y cerca de nuevas experiencias culturales. Y, como quedó claro, no duda en salir de su zona de confort para seguir sumando anécdotas que van mucho más allá de una cancha.