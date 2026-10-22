Tensión en Manchester United: Bruno Fernandes cuestionó a Carrick y el DT le contestó

Las declaraciones del capitán expusieron las diferencias con Carrick en un momento complicado para el conjunto inglés, que quedó golpeado por una de sus derrotas más contundentes de los últimos tiempos.

CARRICK HITS BACK AT BRUNOFernandes told the media after Manchester United’s 4-1 loss to Como 1907 that “it’s a decision from the staff to NOT press man to man and sometimes leave space behind.” The manager was asked about these comments. Here’s what he had to say… https://t.co/THWtv8PASc — AS USA (@English_AS) October 21, 2026

La respuesta de Carrick y el pedido de disculpas a los hinchas

El entrenador de los Red Devils respondió con un mensaje que puso el foco en la actitud colectiva, más allá del esquema elegido para afrontar el encuentro: "Más allá del sistema o la táctica que emplees, si no corres —tanto hacia adelante como hacia atrás—, no vas a ganar", sostuvo Carrick.

Además, el técnico se dirigió directamente a los simpatizantes del Manchester United y reconoció que la actuación del equipo estuvo lejos de lo esperado. "Tengo que pedir disculpas a los aficionados. Siento este club tanto como cualquiera, si no más, dada la posición en la que me encuentro y lo mucho que valoro a esta institución. Jugar de esa manera es inaceptable", expresó.

Cuándo vuelve a jugar el Manchester United

El equipo inglés tendrá una oportunidad inmediata para intentar dejar atrás el golpe. El próximo domingo recibirá a Bournemouth en Old Trafford, desde las 11, con la obligación de mostrar una reacción futbolística.

En la Champions League, en tanto, volverá a presentarse el martes 3 de noviembre, cuando se enfrente a Roma. Mientras tanto, las declaraciones cruzadas entre Fernandes y Carrick dejaron en evidencia un clima de tensión que el Manchester United necesitará resolver cuanto antes.