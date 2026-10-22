Tensión en Manchester United: Bruno Fernandes cuestionó a Carrick y el DT le contestó
Después de la goleada por 4-1 sufrida ante Como por la Champions League, el capitán de los Red Devils criticó el planteo táctico del entrenador.
La derrota por 4-1 frente a Como, por la tercera fecha de la Champions League 2026/27, dejó al Manchester United en medio de una fuerte crisis interna. Después del duro resultado, Bruno Fernandes cuestionó las decisiones tácticas de Michael Carrick y el entrenador no tardó en responder.
El conflicto quedó expuesto luego de que el técnico realizara varios cambios durante el segundo tiempo. Entre los sustituidos estuvieron el propio capitán portugués, Matheus Cunha y Andrey Santos, una decisión que generó malestar en uno de los referentes del plantel. Hace poco, Lisandro Martínez, defensor de la Selección Argentina, había tenido un conflicto con la dirigencia por la falta de refuerzos.
El volante luso apuntó especialmente contra la manera en que el equipo intentó recuperar la pelota y la falta de presión sobre los futbolistas rivales. El mediocampista consideró que el planteo le permitió a Como manejar el partido y ganar confianza.
Bruno Fernandes apuntó contra Carrick tras la goleada de Como al Manchester United
"Es una decisión del cuerpo técnico no realizar una presión hombre a hombre; a veces dejan espacios a la espalda tratando de recuperar el balón, pero cuando le concedes demasiado la posesión a este tipo de equipos, ellos ganan confianza", analizó.
El portugués también reclamó una postura más agresiva para incomodar al adversario y evitar que pudiera desarrollar su juego con comodidad. "Eso es algo que deben analizar el entrenador y su cuerpo técnico, no yo. A veces hay que ser más valiente bajo presión, asumir el riesgo de presionar arriba e incomodar al rival", agregó.
Las declaraciones del capitán expusieron las diferencias con Carrick en un momento complicado para el conjunto inglés, que quedó golpeado por una de sus derrotas más contundentes de los últimos tiempos.
La respuesta de Carrick y el pedido de disculpas a los hinchas
El entrenador de los Red Devils respondió con un mensaje que puso el foco en la actitud colectiva, más allá del esquema elegido para afrontar el encuentro: "Más allá del sistema o la táctica que emplees, si no corres —tanto hacia adelante como hacia atrás—, no vas a ganar", sostuvo Carrick.
Además, el técnico se dirigió directamente a los simpatizantes del Manchester United y reconoció que la actuación del equipo estuvo lejos de lo esperado. "Tengo que pedir disculpas a los aficionados. Siento este club tanto como cualquiera, si no más, dada la posición en la que me encuentro y lo mucho que valoro a esta institución. Jugar de esa manera es inaceptable", expresó.
Cuándo vuelve a jugar el Manchester United
El equipo inglés tendrá una oportunidad inmediata para intentar dejar atrás el golpe. El próximo domingo recibirá a Bournemouth en Old Trafford, desde las 11, con la obligación de mostrar una reacción futbolística.
En la Champions League, en tanto, volverá a presentarse el martes 3 de noviembre, cuando se enfrente a Roma. Mientras tanto, las declaraciones cruzadas entre Fernandes y Carrick dejaron en evidencia un clima de tensión que el Manchester United necesitará resolver cuanto antes.
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