Thierry Henry se rindió ante Julián Álvarez: "Es uno de mis 9 favoritos"

Pero no se quedó ahí. El exfutbolista francés también resaltó la mentalidad del cordobés: “¿Su gol de tiro libre el otro día? Wow. Puede aguantar la pelota. Jugó los Juegos Olímpicos, jugó la Copa América, no lo escucho decir que está cansado. Él juega. Siempre. Ojalá no le pase nada, pero jugó todo, y la forma en que lo hizo… simplemente me gusta”.

La temporada de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Después de su participación con la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos y la Copa América, el delantero con pasado en River no volvió a Manchester City: fichó directamente con el Atlético de Madrid, que pagó más de 75 millones de euros por su pase, además de otros 15 en variables. En su primera temporada en el equipo de Diego Simeone, no decepcionó.

En total, disputó 54 partidos oficiales durante la campaña 2024/25, con un saldo de 29 goles y 7 asistencias. Su rendimiento lo ubicó entre los máximos goleadores de las cinco grandes ligas europeas, terminando noveno en el ranking, apenas por detrás de Erling Haaland, que convirtió 31 tantos.

Con apenas 25 años, ya es una pieza clave tanto en el Atlético como en la Selección, y ahora también es uno de los preferidos de una leyenda como Thierry Henry.