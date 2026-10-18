Todas las alternativas con que cuenta Lionel Scaloni para reemplazar al "Dibu" Martínez

De hecho, fue el último arquero titular en ausencia del “Dibu”: contra Angola, en un amistoso de 2025, y contra Islandia, previo al Mundial, y en esas ocasiones cumplió con todas las expectativas.

Los arqueros alternativos de Scaloni

Sin embargo, no es la única opción con que cuenta Lionel Scaloni, ya que también tiene en mente y en la plantilla a Juan Musso, guardameta del Atlético de Madrid que viene atravesando un destacado presente en competencias europeas, cubriendo al lesionado Jan Oblak en partidos de Champions League.

Juan Musso es otra opción para Lionel Scaloni.

Otras posibilidades son Walter Benítez, actualmente en el Crystal Palace de la Premier League, y Facundo Cambeses, de destacado rendimiento en el fútbol local con la camiseta de Racing Club. El juvenil Santiago Beltrán, arquero de 22 años de River Plate, también cuenta, teniendo en cuenta que fue sparring en las prácticas junto al plantel mayor antes del Mundial 2026.