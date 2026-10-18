Todas las alternativas con que cuenta Lionel Scaloni para reemplazar al "Dibu" Martínez
El arquero de 34 años sufrió una lesión importante, fue operado y tendrá hasta 40 días de recuperación, perdiéndose los compromisos de la Selección ante Uruguay y Costa Rica.
Como se sabe, Emiliano “Dibu” Martínez sufrió una lesión ósea en el maxilar tras un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite durante el partido entre Chelsea y Everton por la Premier League, jugado este sábado.
El arquero de 34 años debió ser intervenido quirúrgicamente y tras la operación se confirmó que tendrá para unos 40 días de recuperación, por lo cual se perderá los próximos partidos de la Selección Argentina.
En concreto, no podrá ser parte del combinado nacional en los partidos previstos contra Uruguay y Costa Rica, programados para el 13 y el 17 de noviembre, en la Bombonera y en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, respectivamente.
El reemplazante "natural"
De cara a esos compromisos, otro “inglés” se perfila como reemplazante natural del “Dibu”: Gerónimo Rulli, el ex Estudiantes de La Plata y recientemente contratado guardameta por el Manchester City, proveniente del Olympique de Marsella, que asumiría la titularidad en el arco argentino.
Rulli ya cuenta con una larga trayectoria en el proceso de Lionel Scaloni, habiendo integrado los planteles campeones de la Copa del Mundo Qatar 2022, la Finalissima 2022 y la Copa América 2024.
De hecho, fue el último arquero titular en ausencia del “Dibu”: contra Angola, en un amistoso de 2025, y contra Islandia, previo al Mundial, y en esas ocasiones cumplió con todas las expectativas.
Los arqueros alternativos de Scaloni
Sin embargo, no es la única opción con que cuenta Lionel Scaloni, ya que también tiene en mente y en la plantilla a Juan Musso, guardameta del Atlético de Madrid que viene atravesando un destacado presente en competencias europeas, cubriendo al lesionado Jan Oblak en partidos de Champions League.
Otras posibilidades son Walter Benítez, actualmente en el Crystal Palace de la Premier League, y Facundo Cambeses, de destacado rendimiento en el fútbol local con la camiseta de Racing Club. El juvenil Santiago Beltrán, arquero de 22 años de River Plate, también cuenta, teniendo en cuenta que fue sparring en las prácticas junto al plantel mayor antes del Mundial 2026.
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