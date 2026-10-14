Una de las hijas de Roña Castro contó cómo fueron los minutos previos a la muerte del exboxeador
El excampeón mundial de boxeo falleció a los 59 años tras descompensarse mientras se encontraba en el bingo de Morón.
Jorge "Roña" Castro, excampeón mundial de boxeo, murió en la madrugada de este miércoles a los 59 años tras sufrir una descompensación mientras se encontraba en el bingo de Morón. En medio del dolor, Quimey Castro, una de sus hijas, detalló cómo ocurrió el dramático episodio.
"Estamos como cualquiera que pierde un ser querido, un familiar. No hay palabras para el dolor. Salgo a hablar por la educación y el amor que nos brindaron mi mamá y mi papá. Esperamos que por favor sepan respetar el luto", fueron las primeras palabras que expresó Quimey esta mañana en diálogo con los medios.
"Él estaba bien y de repente me dijo 'me duele el pecho, hija'. Él no fumaba, pero cuando iba al bingo sí, así que le respondí 'eso es porque acá fumás como un salvaje'. Me dijo que no era por eso, que después se tomaba una pastilla y se le pasaba. Fue al baño y cuando volvió me dijo que le dolía mucho", contó la joven, quien se encontraba también acompañada de su madre.
Según declaró a los medios, fue entonces cuando decidieron llamar a las autoridades del bingo de Morón: "Vinieron, lo asistieron y lo llevaron a una oficina aparte donde le tomaron la presión, la tenía bien, pero él me decía que sentía una presión en el pecho", relató.
Y recordó cómo fueron los dramáticos últimos instantes: "Nos pidió si se podía acostar y que le sacáramos las zapatillas y las medias. Mi mamá lo agarró de la cara y le dijo 'Jorge, Jorge, mirame'. La miró, cerró los ojos y ahí perdió la consciencia".
"Estuvimos a su lado como él hubiera querido y me quedo totalmente tranquila", consideró el medio del dolor.
De qué murió Jorge "Roña" Castro
Según sostuvo Quimey, luego de la descompensación, "le hicieron RCP durante 20 minutos, pero ya no había nada más para hacer". En ese sentido, consideró que las autoridades del bingo "tomaron todas las medidas necesarias" y que "no hubo negligencia médica".
A eso agregó: "La ambulancia no demoró. Desde que él le empezó a doler el pecho se fue caminando hasta la oficina porque le daba vergüenza ir en silla de ruedas. Ahí se sentó y pidió acostarse. A los cinco minutos empezaron a hacer las maniobras".
La causa fue caratulada por el momento como "averiguación causales de muerte" y la investigación se encuentra a cargo de la de la UFI N° 8 de Morón.
El parte policial detalla que efectivos de la comisaría 1° arribaron al bingo luego de recibir un alerta y al llegar se entrevistaron con el encargado del establecimiento, quien les comunicó que "Roña" Castro había sufrido una descompensación debido a una baja de insulina por padecer diabetes. Según informaron, en el lugar se encontraba presente un médico, quien constató el fallecimiento del exboxeador.
Si bien por el momento no se confirmó oficialmente la causa de su fallecimiento, su familia sostiene que "fue una muerte natural, un infarto".
En ese sentido, Quimey confirmó que el exboxeador era diabético e insulinodependiente, pero sostuvo que tenía su enfermedad "controlada", que iba al médico con frecuencia, no consumía alcohol y se cuidaba en las comidas.
"Queremos creer que la causa fue natural y tratamos de respetar eso", expresó.
Por ahora, no trascendió información oficial que permita confirmar un resultado de autopsia o un certificado médico que determine la causa específica de muerte del exboxeador. La investigación judicial deberá establecer si la descompensación estuvo relacionada con su enfermedad preexistente o si intervinieron otros factores.
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