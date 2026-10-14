Una de las hijas de Roña Castro contó cómo fueron los minutos previos a la muerte del exboxeador

"Estuvimos a su lado como él hubiera querido y me quedo totalmente tranquila", consideró el medio del dolor.

De qué murió Jorge "Roña" Castro

Según sostuvo Quimey, luego de la descompensación, "le hicieron RCP durante 20 minutos, pero ya no había nada más para hacer". En ese sentido, consideró que las autoridades del bingo "tomaron todas las medidas necesarias" y que "no hubo negligencia médica".

A eso agregó: "La ambulancia no demoró. Desde que él le empezó a doler el pecho se fue caminando hasta la oficina porque le daba vergüenza ir en silla de ruedas. Ahí se sentó y pidió acostarse. A los cinco minutos empezaron a hacer las maniobras".

La causa fue caratulada por el momento como "averiguación causales de muerte" y la investigación se encuentra a cargo de la de la UFI N° 8 de Morón.

El parte policial detalla que efectivos de la comisaría 1° arribaron al bingo luego de recibir un alerta y al llegar se entrevistaron con el encargado del establecimiento, quien les comunicó que "Roña" Castro había sufrido una descompensación debido a una baja de insulina por padecer diabetes. Según informaron, en el lugar se encontraba presente un médico, quien constató el fallecimiento del exboxeador.

Si bien por el momento no se confirmó oficialmente la causa de su fallecimiento, su familia sostiene que "fue una muerte natural, un infarto".

En ese sentido, Quimey confirmó que el exboxeador era diabético e insulinodependiente, pero sostuvo que tenía su enfermedad "controlada", que iba al médico con frecuencia, no consumía alcohol y se cuidaba en las comidas.

"Queremos creer que la causa fue natural y tratamos de respetar eso", expresó.

Por ahora, no trascendió información oficial que permita confirmar un resultado de autopsia o un certificado médico que determine la causa específica de muerte del exboxeador. La investigación judicial deberá establecer si la descompensación estuvo relacionada con su enfermedad preexistente o si intervinieron otros factores.