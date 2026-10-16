Vélez despidió a Fernando Confessore con un emotivo mensaje: su vínculo con el Fortín

En su despedida, Vélez envió sus condolencias a su esposa Paula, a sus hijas Julieta, Candela y Jimena, y al resto de sus seres queridos. “Desde Vélez hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias. Que en paz descanses, Fernando. Vélez acompaña a toda tu familia”, concluyó el comunicado.

El comunicado completo de Vélez por la muerte de Fernando Confessore

El Club Atlético Vélez Sarsfield expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Fernando Confessore, quien falleció esta madrugada a sus 58 años.

Con una extensa trayectoria en los medios de comunicación, Fernando se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la meteorología televisiva. Durante más de tres décadas desarrolló su labor profesional, principalmente en las pantallas de Todo Noticias (TN) y Canal Trece, además de una fuerte presencia en redes sociales donde profundizó su labor y resultó una fuente consulta constante sobre las condiciones climáticas. Fernando se destacó por su claridad para comunicar, su profesionalismo y su cercanía con el público.

Más allá de su reconocida carrera, Fernando era socio de Vélez, solía decir presente en el Polideportivo para disfrutar de la pista de atletismo y la pileta. Era padre de Julieta Confessore, jugadora surgida del Vóley Femenino del Club, quien integró la División de Honor y fue parte de importantes conquistas deportivas con la camiseta fortinera.

Su partida genera una profunda tristeza en la familia velezana, que hoy despide a uno de sus socios y acompaña especialmente a sus hijas Julieta, Candela y Jimena, a su esposa Paula y a sus seres queridos en este difícil momento.

Desde Vélez hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias.

Que en paz descanses, Fernando. Vélez acompaña a toda tu familia.