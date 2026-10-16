Vélez despidió a Fernando Confessore con un emotivo mensaje: su vínculo con el Fortín
El histórico meteorólogo de TN y El Trece era socio de la institución de Liniers y solía disfrutar de las instalaciones del polideportivo.
La muerte de Fernando Confessore generó una profunda tristeza en el periodismo y también en Vélez, club del que era socio y con el que mantenía un vínculo especial. Tras conocerse su fallecimiento a los 58 años, el Fortín publicó un sentido comunicado para despedirlo y acompañar a sus seres queridos.
El meteorólogo murió este viernes 16 de octubre en su casa del barrio porteño de Versalles, luego de sufrir un paro cardíaco. Su trayectoria en televisión, especialmente en TN y El Trece, lo convirtió en una figura reconocida por el público argentino.
El mensaje de Vélez tras la muerte de Fernando Confessore
A través de sus canales oficiales, la institución manifestó su pesar por la pérdida y destacó el lugar que Confessore ocupaba dentro de la familia velezana: “Su partida genera una profunda tristeza en la familia velezana, que hoy despide a uno de sus socios”, expresó el club. En el comunicado, también repasó la extensa carrera profesional del meteorólogo, quien durante más de tres décadas se dedicó a informar sobre las condiciones climáticas.
Su claridad para comunicar, su profesionalismo y la cercanía con la audiencia fueron algunos de los aspectos que resaltó la entidad. Más allá de su trabajo en los medios, Confessore solía frecuentar el polideportivo del club, donde disfrutaba de la pista de atletismo y la pileta.
El vínculo familiar de Confessore con el Fortín
La relación de Fernando con Vélez también estaba ligada a su hija Julieta, quien surgió de las divisiones del vóley femenino de la institución y llegó a integrar el plantel de División de Honor. Durante su etapa como jugadora, formó parte de importantes conquistas deportivas con la camiseta del Fortín, un recorrido que fortaleció el vínculo de la familia con el club.
En su despedida, Vélez envió sus condolencias a su esposa Paula, a sus hijas Julieta, Candela y Jimena, y al resto de sus seres queridos. “Desde Vélez hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias. Que en paz descanses, Fernando. Vélez acompaña a toda tu familia”, concluyó el comunicado.
El comunicado completo de Vélez por la muerte de Fernando Confessore
El Club Atlético Vélez Sarsfield expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Fernando Confessore, quien falleció esta madrugada a sus 58 años.
Con una extensa trayectoria en los medios de comunicación, Fernando se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la meteorología televisiva. Durante más de tres décadas desarrolló su labor profesional, principalmente en las pantallas de Todo Noticias (TN) y Canal Trece, además de una fuerte presencia en redes sociales donde profundizó su labor y resultó una fuente consulta constante sobre las condiciones climáticas. Fernando se destacó por su claridad para comunicar, su profesionalismo y su cercanía con el público.
Más allá de su reconocida carrera, Fernando era socio de Vélez, solía decir presente en el Polideportivo para disfrutar de la pista de atletismo y la pileta. Era padre de Julieta Confessore, jugadora surgida del Vóley Femenino del Club, quien integró la División de Honor y fue parte de importantes conquistas deportivas con la camiseta fortinera.
Su partida genera una profunda tristeza en la familia velezana, que hoy despide a uno de sus socios y acompaña especialmente a sus hijas Julieta, Candela y Jimena, a su esposa Paula y a sus seres queridos en este difícil momento.
Desde Vélez hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias.
Que en paz descanses, Fernando. Vélez acompaña a toda tu familia.
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