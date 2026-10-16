Vélez vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Fortín" buscará recuperarse ante su gente tras la derrota ante Lanús. El "Lobo" mendocino, por su parte, llega tras vencer a Newell's en la última fecha.
Vélez recibe a Gimnasia de Mendoza este sábado, desde las 20, en el estadio José Amalfitani, por la decimotercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Darío Herrera como árbitro principal, mientras que Nahuel Viñas estará a cargo del VAR.
El "Fortín", que viene de caer por 2-0 ante Lanús, buscará recuperarse ante su gente para mantenerse en los primeros puestos de la tabla y afianzarse en la zona de clasificación a los playoffs. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto también necesita volver a sumar para no perder terreno en la Tabla Anual.
En la tabla acumulada, el elenco de Liniers se ubica en el quinto puesto, con 49 puntos, a tres unidades del líder, Independiente Rivadavia. Por eso, buscará una victoria que le permita acercarse a la cima y mantenerse en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2027.
Por su parte, el "Lobo" mendocino llega envalentonado tras vencer 1-0 a Newell's como local, con un gol de su goleador Agustín Módica. Con ese triunfo, el equipo de Darío Franco se ubica en la sexta posición de su zona, con 20 unidades, producto de seis victorias, dos empates y cuatro derrotas.
Formaciones de Vélez vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura - Zona A
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor, Facundo Lencioni; Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Horario y televisación
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Hora: 20:00.
Estadio: José Amalfitani.
Árbitro: Darío Herrera.
VAR: Nahuel Viñas.
TV: TNT Sports.
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