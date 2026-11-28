Independiente se impuso 3-1 por penales y es semifinalista
El "Rojo" es el primer semifinalista del Torneo Clausura 2026.
EN VIVOTorneo Clausura
El "Rojo" igualó 1-1 contra el "Fortín" en Liniers y se impuso 3-1 en los penales para convertirse en el primer semifinalista del certamen.
28 de noviembre | 22:45
28 de noviembre | 22:39
28 de noviembre | 22:11
28 de noviembre | 22:07
28 de noviembre | 21:54
28 de noviembre | 20:48
28 de noviembre | 20:06
28 de noviembre | 20:06
Vélez fue anfitrión de Independiente en el Estadio José Amalfitani por los cuartos de final del Torneo Clausura, en un partido cerradísimo que finalizó 0-0 en los 90 y 1-1 tras el tiempo suplementario, y que lo tuvo al conjunto de Avellaneda como vencedor en los penales.
El equipo de Jadson Viera recién se puso en ventaja a los 2 minutos del alargue a través de Valdez, pero al rato igualó Ronaldo Martínez para que la definición se traslado a los disparos desde el punto del penal.
En la tanda, Marchiori se lo atajó a Montiel, pero en el "Fortín" erraron tres futbolistas, por lo que Independiente se terminó imponiendo 3-1 para meterse entre los cuatro mejores del certamen.
El "Rojo" llegaba tras imponerse 2-1 como visitante frente a Argentinos Juniors, mientras que el Fortín había sacado boleto a esta instancia luego de dejar en el camino por penales a Belgrano.
Con un doblete de Maximiliano Meza, Independiente se impuso 2-1 sobre Argentinos Juniors en La Paternal y avanzó a los cuartos de final del campeonato.
Dejá tu comentario