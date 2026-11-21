El antecedente de 1994: la última vez que Vélez había ganado una tanda de penales en el Amalfitani fue el 17 de agosto de 1994, en las semifinales de vuelta de la Copa Libertadores frente a Junior de Barranquilla. Aquella noche, tras imponerse 2 a 1 en los 90 minutos (goles de Christian Bassedas y el "Turu" Flores) para igualar el global 3 a 3, el Fortín ganó 5 a 4 en los penales con una actuación memorable de José Luis Félix Chilavert, quien convirtió su remate y le atajó el disparo decisivo a Héctor Méndez antes de que Ronald Valderrama desviara el suyo para sellar el pase a la final continental.