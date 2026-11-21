Después de 32 años, Vélez volvió a ganar una tanda de penales en el estadio José Amalfitani
Vélez rompió una racha histórica en Liniers que databa de la Copa Libertadores 1994 y avanzó a cuartos de final del Torneo Clausura.
Vélez se impuso 3 a 1 en la definición desde los doce pasos frente a Belgrano —luego de igualar 2 a 2 tras los noventa minutos y el tiempo suplementario— para avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura y romper una racha histórica: volvió a ganar una tanda de penales en el estadio José Amalfitani después de 32 años.
De Chilavert a Marchiori: la sequía de 32 años que rompió Vélez en el Amalfitani
El triunfo ante el conjunto cordobés le permitió al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto cortar un maleficio de más de tres décadas sin festejos en definiciones por penales jugando como local:
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El antecedente de 1994: la última vez que Vélez había ganado una tanda de penales en el Amalfitani fue el 17 de agosto de 1994, en las semifinales de vuelta de la Copa Libertadores frente a Junior de Barranquilla. Aquella noche, tras imponerse 2 a 1 en los 90 minutos (goles de Christian Bassedas y el "Turu" Flores) para igualar el global 3 a 3, el Fortín ganó 5 a 4 en los penales con una actuación memorable de José Luis Félix Chilavert, quien convirtió su remate y le atajó el disparo decisivo a Héctor Méndez antes de que Ronald Valderrama desviara el suyo para sellar el pase a la final continental.
La noche consagratoria de Tomás Marchiori: exactamente 32 años y tres meses después, Tomás Marchiori emuló aquella gesta en Liniers al contener tres ejecuciones de Belgrano —frente a Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli y Adrián Spörle—, mientras que solo Nicolás Fernández logró convertir para el "Pirata". Por el lado local anotaron Rodrigo Aliendro, Ronaldo Martínez y Dilan Godoy (erró Matías Arias).
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Cómo fue el partidazo de 120 minutos entre Vélez y Belgrano
Antes de llegar a la definición histórica desde los doce pasos, el encuentro de octavos de final ofreció emociones constantes y obligó al Fortín a remontar el marcador en dos oportunidades ante su gente:
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Golpe inicial y empate en el tiempo reglamentario: Belgrano abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo a través de Ramiro Hernándes, quien capturó un rebote tras una jugada de Lucas Passerini. Vélez sufrió en la primera etapa —donde Zelarayán estrelló un tiro en el travesaño—, pero alcanzó el 1 a 1 a los 14 minutos del complemento con una media vuelta al ángulo de Ronaldo Martínez tras asistencia de Diego Valdés.
Agónico suplementario en Liniers: en el primer tiempo extra, a los 10 minutos, Nicolás "Uvita" Fernández volvió a adelantar a la visita con un derechazo cruzado. Sin embargo, cuando el partido se extinguía, Dilan Godoy apareció en el área chica a los 5 minutos del segundo tiempo suplementario para estampar el 2 a 2 definitivo y desatar el festejo histórico en los penales.
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