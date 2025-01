Video: Cameron Norrie golpeó a una espectadora tras perder un punto en Auckland

“Cometí un error grave y me siento avergonzado. Nunca antes había hecho algo así. Me acerqué de inmediato para disculparme con ella, y afortunadamente estaba bien. Me dijo que no había problema y que todo estaba en orden”, expresó Norrie después del partido.

A pesar del incidente, el británico solo recibió una advertencia por conducta antideportiva, lo que generó opiniones divididas entre los seguidores del tenis. Algunos consideraron que la sanción fue insuficiente, mientras que otros destacaron la actitud del jugador al reconocer su error y disculparse.

Norrie, de 29 años, también reflexionó sobre su actitud: “No encontraba mi ritmo en el partido, estaba frustrado conmigo mismo y tomé una decisión que no refleja mi forma de ser”.

Este episodio trae a la memoria incidentes similares en el tenis profesional: en 2020, Novak Djokovic fue descalificado del US Open tras golpear accidentalmente a una jueza de línea, mientras que en 2023, el australiano Marc Polmans fue sancionado por golpear al árbitro con una pelota en el Masters de Shanghái.

Por su parte, Facundo Díaz Acosta, que aprovechó los errores de su rival y se mostró sólido durante el partido, avanzó en el torneo tras vencer al británico. Ahora, enfrentará a su compatriota Sebastián Báez.