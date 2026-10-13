Wayne Rooney destrozó a Cristiano Ronaldo por su conflicto con Portugal: "Juegan mejor sin él"
El exdelantero inglés cuestionó duramente la actitud de CR7 tras abandonar la concentración de la selección portuguesa y apuntó contra su relación con el entrenador y la Federación.
Wayne Rooney lanzó una durísima crítica contra Cristiano Ronaldo por su comportamiento durante el conflicto que sacudió a la Selección de Portugal. El exfutbolista inglés, que compartió equipo con el portugués en Manchester United, cuestionó su decisión de abandonar la concentración y consideró que su actitud perjudicó al entrenador, a sus compañeros y a la Federación.
En sus declaraciones, Rooney también comparó la situación del delantero del Al-Nassr con el recorrido de Lionel Messi en la Selección Argentina y sostuvo que el portugués no está afrontando de la mejor manera la etapa final de su carrera internacional.
“Mi opinión sobre Ronaldo fue: 'Guau'. Te soy sincero, porque es un jugador extraordinario”, expresó el inglés al comenzar su análisis. Sin embargo, rápidamente dejó en claro su desacuerdo con la forma en que Cristiano manejó el conflicto.
La comparación de Rooney entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi
Uno de los puntos centrales de la crítica fue la diferencia que Rooney percibe entre la manera en que Messi vivió su recorrido con Argentina y la actitud que mostró Ronaldo en Portugal. “Y creo que, si vemos lo que pasó con Messi cuando se retiró de la Selección Argentina, y después vemos a Ronaldo salir de la convocatoria de Portugal de esa manera y hacer esa declaración, desde mi punto de vista, está mal por donde se lo mire”, afirmó.
El exdelantero consideró que el comportamiento del portugués tuvo consecuencias que exceden lo futbolístico. Para Rooney, el problema no fue solamente la decisión de dejar la concentración, sino también el mensaje que transmitió hacia quienes integran el seleccionado.
“Desautorizar a tu entrenador y a tus compañeros de la manera en que lo hizo estuvo muy mal. Desautorizar a la Federación Portuguesa de Fútbol… Todo estuvo mal, tanto desde el punto de vista futbolístico como desde el de un compañero y un entrenador. Simplemente… no fue agradable de ver. No lo fue. Es una lástima”, sostuvo.
“No lo está afrontando bien”: el cuestionamiento a la etapa final de CR7
Rooney también se refirió al momento de la carrera de Ronaldo y planteó que todos los futbolistas deben aceptar, tarde o temprano, el final de su etapa en las selecciones nacionales. “A todos los jugadores les llega ese momento. Tenés que dejar el fútbol internacional y, tarde o temprano, tenés que dejar el fútbol. A todos les llega ese momento y, lamentablemente, él está llegando a esa etapa, pero no lo está afrontando bien. Y se está volviendo incómodo de ver”, manifestó.
La crítica más contundente llegó cuando el inglés analizó el impacto deportivo de la situación y puso en duda que Portugal necesite mantener a su máxima figura dentro del equipo. “Sí, para mí estamos llegando a un punto en el que probablemente EL EQUIPO JUEGA MEJOR SIN ÉL”, sentenció.
La respuesta de Rooney sobre el manejo del entrenador
El exjugador también fue consultado sobre si el seleccionador podría haber administrado el conflicto de otra manera. En ese sentido, reconoció que no todos los entrenadores habrían tomado las mismas decisiones con una figura de semejante dimensión. “¿Si el entrenador podría haber manejado la situación de otra manera? Porque no creo que ningún seleccionador de Inglaterra necesariamente hubiera hecho lo mismo con él o con las grandes figuras de las que habló”, reflexionó.
Sin embargo, Rooney volvió a marcar un límite respecto de la conducta del futbolista y rechazó que un jugador pueda condicionar públicamente a su entrenador. “No podés salir a hacer lo que él hizo. En eso estoy totalmente de acuerdo. NO PODÉS DECIRLE AL ENTRENADOR LO QUE TIENE QUE DECIR EN UNA CONFERENCIA. Eso supera todo lo que vi en mi vida”, concluyó.
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