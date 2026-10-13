Wayne Rooney destrozó a Cristiano Ronaldo por su conflicto con Portugal: "Juegan mejor sin él"

“Desautorizar a tu entrenador y a tus compañeros de la manera en que lo hizo estuvo muy mal. Desautorizar a la Federación Portuguesa de Fútbol… Todo estuvo mal, tanto desde el punto de vista futbolístico como desde el de un compañero y un entrenador. Simplemente… no fue agradable de ver. No lo fue. Es una lástima”, sostuvo.

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“No lo está afrontando bien”: el cuestionamiento a la etapa final de CR7

Rooney también se refirió al momento de la carrera de Ronaldo y planteó que todos los futbolistas deben aceptar, tarde o temprano, el final de su etapa en las selecciones nacionales. “A todos los jugadores les llega ese momento. Tenés que dejar el fútbol internacional y, tarde o temprano, tenés que dejar el fútbol. A todos les llega ese momento y, lamentablemente, él está llegando a esa etapa, pero no lo está afrontando bien. Y se está volviendo incómodo de ver”, manifestó.

La crítica más contundente llegó cuando el inglés analizó el impacto deportivo de la situación y puso en duda que Portugal necesite mantener a su máxima figura dentro del equipo. “Sí, para mí estamos llegando a un punto en el que probablemente EL EQUIPO JUEGA MEJOR SIN ÉL”, sentenció.

La respuesta de Rooney sobre el manejo del entrenador

El exjugador también fue consultado sobre si el seleccionador podría haber administrado el conflicto de otra manera. En ese sentido, reconoció que no todos los entrenadores habrían tomado las mismas decisiones con una figura de semejante dimensión. “¿Si el entrenador podría haber manejado la situación de otra manera? Porque no creo que ningún seleccionador de Inglaterra necesariamente hubiera hecho lo mismo con él o con las grandes figuras de las que habló”, reflexionó.

Sin embargo, Rooney volvió a marcar un límite respecto de la conducta del futbolista y rechazó que un jugador pueda condicionar públicamente a su entrenador. “No podés salir a hacer lo que él hizo. En eso estoy totalmente de acuerdo. NO PODÉS DECIRLE AL ENTRENADOR LO QUE TIENE QUE DECIR EN UNA CONFERENCIA. Eso supera todo lo que vi en mi vida”, concluyó.