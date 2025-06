ANSES: los beneficiarios del extra de $2.200 que se otorgará en junio

Los beneficiarios del Programa Hogar

Este apoyo está destinado a quienes habitan en áreas donde no llega el gas natural o que no están conectados a la red domiciliaria de gas. No obstante, para acceder a este subsidio, es fundamental cumplir con ciertos requisitos importantes.

Los requisitos principales incluyen:

No contar con servicio de gas natural

Ingresos familiares dentro de los límites establecidos

Residencia en zonas sin cobertura de gas natural

Los montos del Programa Hogar

Los montos del subsidio varían según la provincia y la época del año. Durante los meses de invierno, el beneficio aumenta para cubrir mayores necesidades de calefacción. En hogares con más de cinco personas, el monto también se incrementa. Si bien la Secretaría de Energía es la responsable de establecer los montos, aún no se han detallado las cifras específicas para el próximo mes.

Los valores de referencia para junio 2025 son:

Buenos Aires: $1.539

CABA: $1.788

Catamarca: $1.488

Chaco: $1.704

Chubut: $1.770

Córdoba: $1.773

Corrientes: $2.107

Entre Ríos: $1.794

Formosa: $1.747

Jujuy: $2.051

La Pampa: $1.761

La Rioja: $1.924

Mendoza: $1.639

Misiones: $2.246

Neuquén: $1.922

Río Negro: $1.781

Salta: $1.825

San Juan: $1.935

San Luis: $1.814

Santa Cruz: $1.990

Santa Fe: $2.037

Santiago del Estero: $2.245

Tierra del Fuego: $1.990

Tucumán: $1.771

Calendario de pagos de junio 2025

El cronograma de pagos sigue el esquema habitual de ANSES, basado en la terminación del DNI: