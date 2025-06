El conmovedor descargo de Ian Moche tras los ataques de Javier Milei y el gobierno

Según su testimonio, el funcionario les habría dicho que un hijo con discapacidad era responsabilidad de la familia y no del Estado. “Lo que más me dolió fue escuchar que tener un hijo con discapacidad es un problema familiar”, señaló. Ian, por su parte, aportó que el director también les habría cuestionado por qué las personas con discapacidad no pagan peajes.

Ian Moche

La denuncia pública se viralizó rápidamente, generando un aluvión de reacciones. Spagnuolo negó rotundamente haber dicho esas frases y fue invitado al canal La Nación+ para defenderse. “No existe el contexto en el que yo podría haber dicho eso”, afirmó.

Horas más tarde, Ian fue entrevistado por el periodista Paulino Rodrigues en el mismo canal, donde no pudo evitar quebrarse en cámara: “No quería llorar porque quería dar la nota como siempre, pero no pude contener las lágrimas”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1929197827378336181&partner=&hide_thread=false Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla... https://t.co/yE27aK1t6X — Javier Milei (@JMilei) June 1, 2025

Este fin de semana, Ian compartió un video en redes sociales donde habló directamente a sus seguidores: “Fue una situación bastante fea, pero ahora estoy bien. Lo importante es que lo pude superar”, dijo con serenidad. También reconoció que había sido un momento difícil para él, y agradeció el apoyo que recibió.

Desde el entorno de Ian, también hubo un comunicado por escrito en el que cuestionaron el accionar de ciertos periodistas: “No nos parece profesional ni respetuoso que se difame la palabra de un niño activista que solo intenta construir una sociedad más amigable”.

La familia remarcó que el foco del debate debería estar puesto en la grave situación del área de discapacidad: la falta de entrega de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), el recorte en pensiones y la crisis de los prestadores de salud. “Lo que decimos es para visibilizar una problemática que afecta a miles”, concluyeron.