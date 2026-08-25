ANSES: se confirmó el plus de hasta $150.000 y a quiénes se acreditará

Es importante diferenciar este pago de otros complementos que puede recibir una familia. La Prestación Alimentar es un concepto separado de la AUH y se deposita junto con ella, pero tiene sus propias condiciones y montos.

en el caso de la AUH , el beneficio está dirigido a familias que reciben esta asignación y cumplen con los criterios establecidos por ANSES. La cantidad de hijos determina el monto que se acredita cada mes.

, el beneficio está dirigido a familias que reciben esta asignación y cumplen con los criterios establecidos por ANSES. La determina el monto que se acredita cada mes. la AUE también está incluida dentro del programa. En este caso, el monto de la Prestación Alimentar para agosto es de $72.250 . El importe corresponde a la persona que percibe la asignación por embarazo.

también está incluida dentro del programa. En este caso, el monto de la Prestación Alimentar para agosto es de . El importe corresponde a la persona que percibe la asignación por embarazo. el tercer grupo está formado por las madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva. En este caso, el monto máximo de $149.425 también forma parte del esquema.

El rol de la Libreta AUH para cobrar el saldo retenido

La presentación de la Libreta AUH permite acreditar que se cumplieron los controles de salud, vacunación y educación correspondientes a los niños y adolescentes que reciben la Asignación Universal por Hijo. ANSES abona mensualmente el 80% de la AUH y retiene el 20% restante.

El trámite puede completarse desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ahí se debe entrar en la sección correspondiente a los hijos y consultar la información registrada. Si falta completar alguna parte, se puede generar la Libreta para completar los controles requeridos. El tiempo de acreditación del 20% acumulado no es inmediato. ANSES informa que puede demorar alrededor de 60 días, dependiendo de la fecha en que se haya presentado la documentación.