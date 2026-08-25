ANSES: se confirmó el plus de hasta $150.000 y a quiénes se acreditará
El refuerzo se deposita junto con la asignación principal y no requiere un trámite adicional para acceder.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó para agosto un extra de hasta $149.425 para determinados grupos que cobran prestaciones sociales. Se trata de un monto destinado a garantizar el acceso a alimentos a familias que cumplen con las condiciones establecidas por el organismo.
Hablamos de la Prestación Alimentar. El beneficio alcanza a titulares de la AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a madres de siete hijos o más que cobran una Pensión No Contributiva (PNC).
Confirmación oficial: montos máximos asignados para el periodo
Los valores de la Prestación Alimentar se mantienen sin actualización durante agosto. A diferencia de las asignaciones familiares, cuyo valor se ajusta mediante la fórmula de movilidad, este beneficio mantiene los importes que define el Gobierno. La distribución depende de la cantidad de hijos.
- familias con un hijo: $72.250
- familias con dos hijos: $113.299
- familias con tres hijos o más: $149.425
La prestación está destinada exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. La acreditación se realiza en la misma cuenta bancaria o medio de pago que usa habitualmente el beneficiario o beneficiaria para cobrar la prestación.
AUH, AUE y pensiones: el listado completo de grupos alcanzados
La Prestación Alimentar está dirigida a un grupo específico de beneficiarios. Dentro de ese esquema aparecen los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva.
Es importante diferenciar este pago de otros complementos que puede recibir una familia. La Prestación Alimentar es un concepto separado de la AUH y se deposita junto con ella, pero tiene sus propias condiciones y montos.
- en el caso de la AUH, el beneficio está dirigido a familias que reciben esta asignación y cumplen con los criterios establecidos por ANSES. La cantidad de hijos determina el monto que se acredita cada mes.
- la AUE también está incluida dentro del programa. En este caso, el monto de la Prestación Alimentar para agosto es de $72.250. El importe corresponde a la persona que percibe la asignación por embarazo.
- el tercer grupo está formado por las madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva. En este caso, el monto máximo de $149.425 también forma parte del esquema.
El rol de la Libreta AUH para cobrar el saldo retenido
La presentación de la Libreta AUH permite acreditar que se cumplieron los controles de salud, vacunación y educación correspondientes a los niños y adolescentes que reciben la Asignación Universal por Hijo. ANSES abona mensualmente el 80% de la AUH y retiene el 20% restante.
El trámite puede completarse desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ahí se debe entrar en la sección correspondiente a los hijos y consultar la información registrada. Si falta completar alguna parte, se puede generar la Libreta para completar los controles requeridos. El tiempo de acreditación del 20% acumulado no es inmediato. ANSES informa que puede demorar alrededor de 60 días, dependiendo de la fecha en que se haya presentado la documentación.
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