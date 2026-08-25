Jubilados de ANSES: el procedimiento para acceder al recibo de haberes desde la app

3) Allí aparece la información del último recibo disponible y de todos los anteriores.

4) Al cliquear en el ícono de descarga, se brinda la opción del envío del documento al correo electrónico registrado en ANSES, para su posterior impresión.

Otra forma de acceder al recibo de haberes es desde el sitio oficial de Anses, sección mi Anses.