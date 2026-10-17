Asignación Universal por Hijo de ANSES: comenzó el cobro de octubre 2026 con aumento y actualización
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Quiénes cobran AUH y cuál es el monto de bolsillo en octubre 2026
La cobertura de la Asignación Universal por Hijo alcanza a padres, madres o tutores legales a cargo de niños de 18 años, o sin tope de edad en casos de discapacidad, que se encuentren encuadrados en situaciones de vulnerabilidad laboral:
- Población con derecho al cobro:
- Personas desocupadas que no perciben seguro de desempleo formal.
- Trabajadores de la economía informal o no registrada.
- Empleadas y empleados del régimen de casas particulares (servicio doméstico).
- Monotributistas sociales con inscripción regular en el Registro Nacional de Efectores.
- Liquidación del haber general: sobre los $156.588 brutos fijados para octubre, ANSES acredita de forma directa en la cuenta bancaria el 80% equivalente a $125.270,40, reservando los $31.317,60 restantes (20%) hasta la presentación anual de la Libreta AUH.
- Excepción para primera infancia: las familias con niños de hasta 5 años cuyos chequeos pediátricos y calendarios de vacunación fueron convalidados de forma automática con el Ministerio de Salud mediante el Plan Sumar perciben el 100% de la asignación mes a mes, sin sufrir quitas transitorias.
- Hijos con discapacidad: el haber escala a $509.863 mensuales brutos, traduciéndose en un depósito directo de $407.890,40 y una retención acumulable de $101.972,60.
Calendario ANSES por DNI: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche
- Tarjeta Alimentar automática: el beneficio, articulado entre ANSES y Capital Humano sin gestiones intermedias, acredita $52.250 por un hijo menor de 18 años o con discapacidad, $81.936 por dos hijos y $108.062 por tres o más hijos.
- Complemento Leche 1000 Días: para hogares con niñas y niños de hasta 3 años de edad, se liquida un adicional específico que en octubre se ajustó a $60.186 por menor.
- Cronograma de pago AUH:
- Jueves 8 de octubre 2026: DNI terminados en 0.
- Viernes 9 de octubre 2026: DNI terminados en 1.
- Martes 13 de octubre 2026: DNI terminados en 2 (tras el fin de semana largo).
- Miércoles 14 de octubre 2026: DNI terminados en 3.
- Jueves 15 de octubre 2026: DNI terminados en 4.
- Viernes 16 de octubre 2026: DNI terminados en 5.
- Lunes 19 de octubre 2026: DNI terminados en 6.
- Martes 20 de octubre 2026: DNI terminados en 7.
- Miércoles 21 de octubre 2026: DNI terminados en 8.
- Jueves 22 de octubre 2026: DNI terminados en 9.
Monto total de las asignaciones, según composición del grupo familiar, en octubre 2026
Composición del grupo familiar con AUH Cobro directo mensual (80%) Tarjeta Alimentar (Capital Humano) Complemento Leche (hasta 3 años) Total de bolsillo acreditado
1 menor (más de 3 años) $125.270,40 $52.250,00 No aplica $177.520,40
1 bebé (hasta 3 años) $125.270,40 $52.250,00 $60.186,00 $237.706,40
2 hijos menores $250.540,80 $81.936,00 No aplica $332.476,80
3 o más hijos menores $375.811,20 $108.062,00 No aplica $483.873,20
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