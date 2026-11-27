El esquema prevé seis cuotas mensuales de $24.000 en formato de voucher para cada destinatario, con financiamiento y entrega a cargo del Ministerio de Capital Humano, mientras que la implementación y el control corresponden al Ministerio de Desarrollo Social de Salta. El alcance inicial contempla hasta 4.000 cupos repartidos entre Salta capital y San Ramón de la Nueva Orán, con 22 espacios sumados en la ciudad capital y la meta de alcanzar 120 instituciones entre ambas localidades.