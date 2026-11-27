Sandra Pettovello puso en marcha la entrega gratuita de antenas Starlink para familias de ANSES
Mediante un convenio entre el Ministerio de Capital Humano y Salta, 4.000 estudiantes recibirán vouchers educativos y se instalarán 226 antenas Starlink.
El Gobierno de Salta y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, encabezado por Sandra Pettovello, rubricaron un acuerdo para poner en marcha en el territorio salteño el programa Centros de Familia. La iniciativa busca brindar contención a las familias y facilitar que jóvenes participen en actividades deportivas, recreativas y educativas.
La puesta en marcha del convenio involucra a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia junto con el Ministerio de Desarrollo Social provincial, que conduce Mario Mimessi, luego de que las autoridades visitaran el taller de herrería de la Casona del Sur.
Alcances del acuerdo Centros de Familia impulsado por Sandra Pettovello
La propuesta se estructura en torno a dos líneas principales: instancias formativas y talleres destinados a las familias —entre los que figura el ciclo "Criar en Libertad" dirigido a agentes socio comunitarios— y el otorgamiento de vouchers a través de tarjetas financieras no bancarias precargadas para niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años que cobren la Prestación Alimentar.
El esquema prevé seis cuotas mensuales de $24.000 en formato de voucher para cada destinatario, con financiamiento y entrega a cargo del Ministerio de Capital Humano, mientras que la implementación y el control corresponden al Ministerio de Desarrollo Social de Salta. El alcance inicial contempla hasta 4.000 cupos repartidos entre Salta capital y San Ramón de la Nueva Orán, con 22 espacios sumados en la ciudad capital y la meta de alcanzar 120 instituciones entre ambas localidades.
Conectividad con Starlink y puntos para anotarse
En paralelo al convenio, se dio a conocer el envío de 226 kits de Starlink con el fin de ampliar la conectividad y facilitar recursos educativos a chicos y chicas de zonas rurales o aisladas de Salta; todavía restan definir qué parajes recibirán el servicio y las fechas de colocación.
Quienes deseen anotarse en Salta capital tienen tiempo hasta el 27 de noviembre en los clubes Las Águilas, Mitre y Cachorros, la Secretaría de Deportes, el centro de Castañares, la Biblioteca San Francisco y los clubes Juventud Antoniana y Central Norte; en tanto, en Orán la inscripción se lleva adelante en el nuevo Centro Municipal.
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