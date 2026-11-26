Con aval de Sandra Pettovello por Decreto 525/95, ANSES entrega un bono adicional a jubilados de la mínima
El refuerzo económico que ANSES entrega con la aprobación de Sandra Pettovello está destinado a proteger el nivel de ingreso de las prestaciones más bajas.
Por medio de la ANSES, la cartera de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello oficializó las fechas de cobro de las jubilaciones y pensiones del mes. Asimismo, la medida confirmó el pago de un refuerzo monetario adicional para quienes perciben los montos mínimos, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los sectores más sensibles.
Sin duda, la medida apunta a brindar un alivio inmediato a los adultos mayores con ingresos más bajos y a compensar el deterioro en los haberes del sector pasivo.
Sandra Pettovello ratifica la continuidad del Decreto 525/95, base legal que garantiza el piso jubilatorio
El respaldo normativo que sostiene el haber mínimo previsional en el país se apoya en los artículos 17 y 34 de la Ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), cuya aplicación práctica está definida por el Decreto 525/1995.
Esta reglamentación pone en marcha un sistema de compensación automática que se activa cada vez que el cálculo de un beneficio queda por debajo del mínimo establecido por ley. Mediante este recurso, el Estado absorbe la diferencia faltante a través del pago de un complemento mensual.
Así, se garantiza que ningún titular perciba una suma inferior al umbral legal, el cual se actualiza de manera periódica según el esquema de movilidad que rige en cada momento.
Aspectos centrales del Decreto 525/95
Bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, la ANSES aplica el Decreto 525/1995 para liquidar los adicionales de forma directa, evitando que los adultos mayores deban iniciar reclamos o gestiones particulares.
La normativa regula tres pilares centrales:
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Vuelta a la actividad: Dispone que quienes ya estén jubilados y retomen tareas laborales —tanto en relación de dependencia como por cuenta propia— tienen la obligación de seguir aportando al régimen previsional.
Competencia judicial: Permite que los beneficiarios residentes en las provincias puedan presentar demandas contra la ANSES directamente en los juzgados federales correspondientes a su domicilio.
Prioridad en sentencias: Fija un orden de prelación para el pago de retroactivos judiciales a favor de los jubilados de edad más avanzada, siempre dentro de los márgenes que permita el presupuesto disponible.
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