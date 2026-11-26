Por medio de la ANSES, la cartera de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello oficializó las fechas de cobro de las jubilaciones y pensiones del mes. Asimismo, la medida confirmó el pago de un refuerzo monetario adicional para quienes perciben los montos mínimos, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los sectores más sensibles.