Deudas en ARCA: la guía práctica para consultar saldos atrasados y regularizar el Monotributo

Es importante tener presente que los pagos recientes pueden tardar algunos días en aparecer registrados en la CCMA. Esta demora depende de los plazos de procesamiento y conciliación de las operaciones bancarias, por lo que la deuda podría seguir figurando temporalmente después de haber realizado el pago.

Pareja endeudada por el monotributo de ARCA

Qué medios están habilitados

Actualmente, los contribuyentes de todas las categorías generales del Monotributo deben pagar sus obligaciones mediante canales electrónicos. Una de las alternativas es el Volante Electrónico de Pago (VEP), que permite abonar la cuota a través del homebanking o de billeteras virtuales.

Sin embargo, el pago presencial sigue habilitado para tres grupos específicos de contribuyentes de ARCA:

Inscriptos en el Monotributo Social .

. Asociados a cooperativas de trabajo.

Trabajadores independientes promovidos.

Fuera de estas excepciones, es obligatorio utilizar medios digitales para cumplir con los pagos mensuales.

La opción más segura: cómo adherirse al débito automático

Para evitar atrasos en el pago del Monotributo y la generación de intereses por cuotas vencidas, la ARCA recomienda adherirse al débito automático. El trámite es rápido y se puede completar desde el celular mediante la aplicación oficial ARCA Móvil.

Para habilitar esta modalidad, hay que ingresar a la app, acceder al apartado de pagos y registrar la CBU de la cuenta bancaria elegida. De esta manera, el importe de la cuota mensual se debita automáticamente todos los meses, lo que ayuda a mantener las obligaciones al día y evitar olvidos.