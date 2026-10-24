Deudas en ARCA: la guía práctica para consultar saldos atrasados y regularizar el Monotributo
ARCA fija el vencimiento del Monotributo para el día 20 de cada mes, mientras que el servicio CCMA permite consultar deudas pendientes e intereses acumulados.
La cuota mensual del Monotributo de ARCA vence, habitualmente, el día 20 de cada mes. Cuando la fecha coincide con un sábado, domingo o feriado, el plazo de pago se extiende hasta el siguiente día hábil. El importe mensual reúne tres obligaciones: el componente impositivo, los aportes destinados a la obra social y las contribuciones para la jubilación.
Si el contribuyente no abona la cuota dentro del período establecido, la ARCA (ex AFIP) comienza a calcular automáticamente intereses resarcitorios sobre la deuda pendiente.
Deuda en el monotributo: cómo aparece en ARCA
Para verificar si tenés pagos atrasados, si se aplicaron correctamente al período correspondiente o si tenés saldos a favor, el trámite es 100% digital.
Para consultar las deudas del Monotributo, tenés que ingresar al sitio oficial de ARCA con tu CUIT y Clave Fiscal. Una vez dentro, buscá el servicio “Cuenta corriente de monotributistas y autónomos (CCMA)”, donde vas a encontrar el detalle del capital pendiente y los intereses acumulados.
Desde esa misma sección, podés elegir los períodos que todavía no pagaste y generar los volantes correspondientes para regularizar tu situación.
Es importante tener presente que los pagos recientes pueden tardar algunos días en aparecer registrados en la CCMA. Esta demora depende de los plazos de procesamiento y conciliación de las operaciones bancarias, por lo que la deuda podría seguir figurando temporalmente después de haber realizado el pago.
Qué medios están habilitados
Actualmente, los contribuyentes de todas las categorías generales del Monotributo deben pagar sus obligaciones mediante canales electrónicos. Una de las alternativas es el Volante Electrónico de Pago (VEP), que permite abonar la cuota a través del homebanking o de billeteras virtuales.
Sin embargo, el pago presencial sigue habilitado para tres grupos específicos de contribuyentes de ARCA:
- Inscriptos en el Monotributo Social.
- Asociados a cooperativas de trabajo.
- Trabajadores independientes promovidos.
Fuera de estas excepciones, es obligatorio utilizar medios digitales para cumplir con los pagos mensuales.
La opción más segura: cómo adherirse al débito automático
Para evitar atrasos en el pago del Monotributo y la generación de intereses por cuotas vencidas, la ARCA recomienda adherirse al débito automático. El trámite es rápido y se puede completar desde el celular mediante la aplicación oficial ARCA Móvil.
Para habilitar esta modalidad, hay que ingresar a la app, acceder al apartado de pagos y registrar la CBU de la cuenta bancaria elegida. De esta manera, el importe de la cuota mensual se debita automáticamente todos los meses, lo que ayuda a mantener las obligaciones al día y evitar olvidos.
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