Deudas fiscales en ARCA: la guía práctica para consultar saldos pendientes y ponerse al día con el Monotributo
La ARCA permite a los monotributistas revisar sus cuotas impagas y acceder a distintas alternativas para saldar deudas, intereses o próximos vencimientos.
Los monotributistas con cuotas atrasadas pueden consultar las alternativas de pago disponibles en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para saldar su saldo o regularizar períodos vencidos, incluidos los intereses generados por la demora.
Cómo pagar una deuda de Monotributo en ARCA
Los monotributistas pueden verificar si tienen cuotas pendientes del monotributo y consultar el monto actualizado que deben abonar a través de la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA). Esta herramienta de ARCA también permite pagar obligaciones vencidas y regularizar los intereses acumulados por falta de pago.
Para cumplir con el pago mensual o ponerse al día con las deudas, existen distintas formas de pagar el monotributo:
- Billeteras virtuales: desde el Portal de Monotributo, se puede generar un código QR en el apartado “Próximo vencimiento” y completar la operación desde una billetera digital.
- ARCA Móvil y Mi Monotributo: ambas opciones permiten consultar el importe de la cuota mensual y realizar el pago del monotributo desde el celular.
- Homebanking: es necesario generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) y cancelar la obligación a través de la plataforma del banco.
- Débito automático: los contribuyentes pueden adherir el pago mensual a una cuenta bancaria para que el importe se debite automáticamente.
- Cajeros automáticos: también es posible pagar mediante las redes Banelco y Link, siguiendo las opciones disponibles en cada terminal.
- Tarjeta de crédito: el trámite puede realizarse por internet, por teléfono o mediante la adhesión al débito automático.
Qué pasa si pagás el monotributo desde un cajero
Si bien los cajeros automáticos están habilitados para pagar el monotributo, esta alternativa solo permite abonar la cuota del período en curso. Por lo tanto, no contempla los intereses por pagos atrasados ni los recargos correspondientes a meses anteriores.
En caso de tener deudas acumuladas del monotributo, es importante revisar primero el estado de la cuenta en la CCMA de ARCA. De esta manera, cada contribuyente podrá conocer el monto total pendiente y seleccionar un medio de pago que permita cancelar tanto las cuotas vencidas como los intereses generados por la demora.
Cuánto tarda en acreditarse el pago con tarjeta de crédito
ARCA advierte que los pagos del monotributo con tarjeta de crédito pueden demorar hasta 10 días hábiles en acreditarse. La operación puede realizarse por internet, por teléfono o mediante débito automático, por lo que es importante anticiparse a los vencimientos para evitar que la deuda siga figurando como impaga.
En cambio, otras formas de pago digital, como el Volante Electrónico de Pago (VEP), el homebanking y las billeteras virtuales, permiten gestionar las operaciones directamente desde las plataformas habilitadas.
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