Deudas fiscales en ARCA: la guía práctica para consultar saldos pendientes y ponerse al día con el Monotributo

Cuánto tarda en acreditarse el pago con tarjeta de crédito

ARCA advierte que los pagos del monotributo con tarjeta de crédito pueden demorar hasta 10 días hábiles en acreditarse. La operación puede realizarse por internet, por teléfono o mediante débito automático, por lo que es importante anticiparse a los vencimientos para evitar que la deuda siga figurando como impaga.

En cambio, otras formas de pago digital, como el Volante Electrónico de Pago (VEP), el homebanking y las billeteras virtuales, permiten gestionar las operaciones directamente desde las plataformas habilitadas.