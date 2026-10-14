ARCA puso en marcha el "recibo asistido" para liquidar los salarios de las trabajadoras de casas particulares

También se podrán sumar ítems en el apartado “Adicionales y Descuentos”, mediante un menú con conceptos predefinidos. Una vez completada la información de la liquidación, el usuario deberá confirmar la operación para emitir el recibo electrónico.

No obstante, las autoridades aclararon que los cálculos automáticos no liberan al empleador de su responsabilidad sobre la liquidación salarial. Es decir, la asistencia del sistema no reemplaza la obligación de revisar los importes, rectificarlos cuando sea necesario e incluir todos los conceptos que correspondan en cada vínculo laboral.

ARCA mantendrá además el acceso digital a los comprobantes de pago realizados por las modalidades habilitadas. Tanto empleadores como trabajadores podrán visualizar información vinculada a aportes, contribuciones y recibos dentro de los servicios disponibles con clave fiscal.

Resolución General 5912/2026: