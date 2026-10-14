ARCA puso en marcha el "recibo asistido" para liquidar los salarios de las trabajadoras de casas particulares
La nueva herramienta de ARCA permite calcular la liquidación, emitir comprobantes y acceso a información sobre aportes y contribuciones.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en funcionamiento este miércoles un nuevo sistema de recibo de sueldo electrónico asistido para la liquidación de los salarios de los trabajadores de casas particulares, una herramienta que calculará de forma automática parte de los conceptos de cada liquidación y permitirá a los empleadores revisar o modificar los montos antes de emitir el comprobante.
Así quedó plasmado en la Resolución General 5912/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular del organismo recaudador, Andrés Edgardo Vázquez.
Allí se dispuso la incorporaración del “Recibo Asistido” dentro del servicio digital “Personal de Casas Particulares”. Así, a partir de los datos registrados ante el organismo y de la información que cargue el empleador, la plataforma exhibirá cálculos automáticos sobre determinados componentes del salario.
Cómo funciona
Para generar el comprobante, el empleador deberá ingresar al sitio web con clave fiscal de nivel de seguridad 2 o superior. Allí tendrá que seleccionar al trabajador, entrar a la opción “Generar recibo de sueldo” e informar el período a liquidar, la modalidad de pago, la remuneración y la cantidad de horas trabajadas.
Con esos datos, el sistema pondrá a disposición una liquidación preliminar de determinados conceptos previstos por la ley vigente. El empleador podrá aceptar el monto sugerido o rechazarlo. En ese último caso, se habilitará la edición del campo para cargar el importe que considere correspondiente.
También se podrán sumar ítems en el apartado “Adicionales y Descuentos”, mediante un menú con conceptos predefinidos. Una vez completada la información de la liquidación, el usuario deberá confirmar la operación para emitir el recibo electrónico.
No obstante, las autoridades aclararon que los cálculos automáticos no liberan al empleador de su responsabilidad sobre la liquidación salarial. Es decir, la asistencia del sistema no reemplaza la obligación de revisar los importes, rectificarlos cuando sea necesario e incluir todos los conceptos que correspondan en cada vínculo laboral.
ARCA mantendrá además el acceso digital a los comprobantes de pago realizados por las modalidades habilitadas. Tanto empleadores como trabajadores podrán visualizar información vinculada a aportes, contribuciones y recibos dentro de los servicios disponibles con clave fiscal.
Resolución General 5912/2026:
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