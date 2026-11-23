Cuándo ARCA puede dar de baja al monotributo

La acumulación de cuotas impagas puede provocar la baja automática del monotributo cuando se alcanzan 10 meses consecutivos sin pagar. En ese caso, el contribuyente deja de estar habilitado para facturar bajo este régimen.

Para volver a inscribirse, debe regularizar la deuda, ya sea mediante el pago total o un plan de facilidades, y realizar nuevamente el trámite de alta ante ARCA. La reincorporación no es automática después de cancelar los importes pendientes.

Cómo financiar la deuda del monotributo

Los contribuyentes que no puedan pagar toda la deuda de una vez pueden acceder al servicio Mis Facilidades de ARCA para consultar los planes de pago disponibles. Estas opciones permiten financiar los importes pendientes en cuotas, según el tipo de deuda y las condiciones vigentes.