Regularización fiscal con ARCA: guía para ponerse al día con el Monotributo antes de que termine el año
En caso de atrasarse con el pago mensual, los contribuyentes pueden acceder a diferentes planes de financiación.
Estar al día con el monotributo es fundamental para evitar la acumulación de deudas, intereses y posibles sanciones. Por este motivo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) disponen de canales digitales para consultar obligaciones pendientes, verificar vencimientos y conocer las alternativas disponibles para regularizar los pagos.
Qué pasa si no pagás el monotributo a tiempo
Si el monotributista no abona la cuota dentro del plazo establecido, deberá cancelar el monto original junto con los intereses generados por la demora.
Esta obligación sigue vigente aunque no haya realizado ventas, emitido facturas ni percibido ingresos durante ese mes, ya que el pago mensual continúa siendo obligatorio mientras mantenga activa su inscripción en el régimen simplificado.
Cómo consultar y pagar la deuda en ARCA
Para revisar si existen cuotas impagas, el contribuyente debe acceder al sistema Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA) con su clave fiscal. Allí puede verificar el detalle de la deuda, diferenciar los montos correspondientes al impuesto y los intereses acumulados, y generar los comprobantes necesarios para regularizar su situación.
Una vez calculado el importe, es posible emitir un Volante Electrónico de Pago (VEP) y cancelar la deuda a través de homebanking, códigos QR o billeteras virtuales habilitadas. También se pueden realizar consultas y gestionar determinados pagos mediante las herramientas digitales de ARCA.
Cuándo ARCA puede dar de baja al monotributo
La acumulación de cuotas impagas puede provocar la baja automática del monotributo cuando se alcanzan 10 meses consecutivos sin pagar. En ese caso, el contribuyente deja de estar habilitado para facturar bajo este régimen.
Para volver a inscribirse, debe regularizar la deuda, ya sea mediante el pago total o un plan de facilidades, y realizar nuevamente el trámite de alta ante ARCA. La reincorporación no es automática después de cancelar los importes pendientes.
Cómo financiar la deuda del monotributo
Los contribuyentes que no puedan pagar toda la deuda de una vez pueden acceder al servicio Mis Facilidades de ARCA para consultar los planes de pago disponibles. Estas opciones permiten financiar los importes pendientes en cuotas, según el tipo de deuda y las condiciones vigentes.
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