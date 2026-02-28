EN VIVOMercado cambiario
Dólar blue y dólar oficial hoy minuto a minuto: a cuánto cotizan este sábado 28 de febrero
En minutouno.com la cotización del dólar oficial y el dólar blue en vivo: minuto a minuto todo lo que pasa en el mercado cambiario nacional.
EN VIVO
El dólar blue se vende este sábado 28 de febrero de 2026 a $1.425 para la venta, manteniéndose estable respecto al cierre de este viernes.
En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.405.
Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación
El dólar oficial este sábado 28 de febrero cotiza a:
- Compra: $1.370.
- Venta: $1.420.
Qué es el dólar blue
La venta del DÓLAR BLUE es solo en el mercado paralelo, el informal, donde los límites y precios se acuerdan entre las personas, con una valor de referencia pero que podría ser diferente cuando se va a una "cueva" a comprar o a vender. No tiene límites como el oficial.
Desde cuándo existe y por qué se llama dólar blue
Hay varias explicaciones: una refiere sobre su denominación marcando que se llama así porque en inglés, "blue", además de nombrar al color azul, remite a algo "oscuro".
Otra afirma que se lo relaciona con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como "blue chips". También lo vinculan con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos.
