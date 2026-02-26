Fuertes caídas de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street: el riesgo país superó los 550 puntos

Respecto al mercado local, las acciones del S&P Merval se mantuvieron sin grandes variaciones desde la jornada anterior, con las mayores bajas del panel para Telecom (-1,9%), Transportadora de Gas del Sur (-1,3%) y Transener (-1,2%).

A cuánto cerró el dólar

Tras operar en mínimos por casi dos meses desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el dólar volvió a subir este jueves, para ubicarse en entidades financieras en $1.431,58 para el segmento minorista, mientras que en el Banco Nación (BNA) avanzó $10 y alcanzó los $1.425 para la venta.

El dólar mayorista tocó su nivel más alto desde el 9 de febrero, y este jueves la brecha con el techo de la banda de flotación ($1.605,40) se ubicó en un 14%. En total, se operaron en el segmento contado más de U$S213 millones.

Entre los paralelos, el dólar MEP trepa 0,6% a $1.433,96; el contado con liquidación (CCL) sube 1% a $1.479,57, y el blue cae $10 a $1.450 para la venta.