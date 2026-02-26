Fuertes caídas de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street: el riesgo país superó los 550 puntos
El sector financiero fue el que recibió el golpe más fuerte, con el Banco Macro (-8,3%) encabezando los retrocesos. Todos los detalles de esta jornada.
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street volvieron a cerrar este jueves con fuertes retrocesos, destacándose importantes caídas en el sector financiero, mientras que el riesgo país subió para ubicarse nuevamente por encima de los 550 puntos.
En general, fueron los bancos los que mostraron mayores retracciones, con desplomes encabezados por el Macro (-8,3%), Grupo Supervielle (-5,5%) y Galicia (-3,3%), debido a previsiones de menores ganancias y cifras negativas en términos de préstamos y morosidad.
Por ejemplo y según reporta Ámbito.com, en la víspera se conoció un balance de Banco Macro que no alcanzó las expectativas del mercado, con ganancias netas de $100.080 millones durante el último trimestre de 2025; es decir, 39% por debajo de los $164.330 billones que se esperaban, al tiempo que el resultado ajustado por inflación fue inferior a la del mismo período de 2024.
En cuanto a los bonos, cotizaron dispares, aunque con una tendencia levemente negativa, destacándose las ganancias de instrumentos más cortos, con el Bonar AL29 a la cabeza (+0,6%), y pérdidas relevantes como la arrojada por el Bonar AL41 (-0,9%).
Con relación al riesgo país, los últimos datos del JP Morgan lo mostraron en 554 puntos básicos, esto es un alza de nueve unidades para la jornada respecto de la anterior y el valor más alto desde el 21 de enero pasado.
Respecto al mercado local, las acciones del S&P Merval se mantuvieron sin grandes variaciones desde la jornada anterior, con las mayores bajas del panel para Telecom (-1,9%), Transportadora de Gas del Sur (-1,3%) y Transener (-1,2%).
A cuánto cerró el dólar
Tras operar en mínimos por casi dos meses desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el dólar volvió a subir este jueves, para ubicarse en entidades financieras en $1.431,58 para el segmento minorista, mientras que en el Banco Nación (BNA) avanzó $10 y alcanzó los $1.425 para la venta.
El dólar mayorista tocó su nivel más alto desde el 9 de febrero, y este jueves la brecha con el techo de la banda de flotación ($1.605,40) se ubicó en un 14%. En total, se operaron en el segmento contado más de U$S213 millones.
Entre los paralelos, el dólar MEP trepa 0,6% a $1.433,96; el contado con liquidación (CCL) sube 1% a $1.479,57, y el blue cae $10 a $1.450 para la venta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario