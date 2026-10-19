El gobierno de Javier Milei definió qué pasará en 2027 con el bono de $70.000 para jubilados de Anses

Para estimar cuánto cobrarán los titulares en el corto plazo, los analistas recomiendan observar de cerca las expectativas de mercado y el ritmo del IPC, ya que la movilidad previsional toma como referencia la inflación con dos meses de rezago.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central arrojó las siguientes estimaciones mensuales para el cierre de 2026 y comienzos de 2027:

Octubre de 2026: se espera un 1,7%.

se espera un 1,7%. Noviembre de 2026: presentaría una leve baja al 1,6%.

presentaría una leve baja al 1,6%. Diciembre de 2026: repuntaría a un 1,8%.

repuntaría a un 1,8%. Primer trimestre de 2027: rondará entre el 1,6% y el 1,7% mensual.

Estas proyecciones anticipan una marcada desaceleración inflacionaria. Al utilizar este indicador como ancla, los ajustes porcentuales aplicables a los haberes previsionales tenderían a ser más bajos durante los meses posteriores. Para conocer las variaciones efectivas en los recibos de sueldo, los beneficiarios deberán aguardar los datos oficiales consolidados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).