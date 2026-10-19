El gobierno de Javier Milei definió qué pasará en 2027 con el bono de $70.000 para jubilados de Anses
El Gobierno nacional brindó proyecciones sobre las jubilaciones de Anses para el próximo año. Qué sucederá con la actualización de los haberes y el bono.
El gobierno de Javier Milei presentó nuevas proyecciones en el proyecto de Presupuesto 2027 que impactarán directamente en los jubilados de Anses. Aunque se prevé un leve incremento en el gasto público destinado a la seguridad social, existen fuertes dudas sobre la continuidad del bono previsional y su monto final.
Qué dice el plan del Gobierno sobre el bono para jubilados
Según un reciente informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se prevé que el gasto en prestaciones contributivas y semicontributivas aumente un 2,5% en términos reales durante el año 2027. Sin embargo, esta cifra general sobre las cuentas públicas no garantiza un incremento directo y proporcional para el bolsillo de cada adulto mayor.
El aspecto más crítico recae sobre el pago extra. El documento aclara que el futuro de las jubilaciones y pensiones continuará sujeto a la fórmula de actualización automática atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero el bono de hasta $70.000 no forma parte de este mecanismo legal de indexación.
La continuidad y el importe de este refuerzo económico dependen exclusivamente de decisiones particulares del Poder Ejecutivo. Por este motivo, el incremento en las erogaciones estatales proyectadas no confirma de ninguna manera que el bono extra vaya a mantenerse, tener una mejora o suspenderse el próximo año.
Las proyecciones de inflación y haberes de Anses
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Para estimar cuánto cobrarán los titulares en el corto plazo, los analistas recomiendan observar de cerca las expectativas de mercado y el ritmo del IPC, ya que la movilidad previsional toma como referencia la inflación con dos meses de rezago.
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central arrojó las siguientes estimaciones mensuales para el cierre de 2026 y comienzos de 2027:
- Octubre de 2026: se espera un 1,7%.
- Noviembre de 2026: presentaría una leve baja al 1,6%.
- Diciembre de 2026: repuntaría a un 1,8%.
- Primer trimestre de 2027: rondará entre el 1,6% y el 1,7% mensual.
Estas proyecciones anticipan una marcada desaceleración inflacionaria. Al utilizar este indicador como ancla, los ajustes porcentuales aplicables a los haberes previsionales tenderían a ser más bajos durante los meses posteriores. Para conocer las variaciones efectivas en los recibos de sueldo, los beneficiarios deberán aguardar los datos oficiales consolidados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
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